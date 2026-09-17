Na miljardenregen en veel frustratie: grote verandering bij Chelsea

Het tijdperk van Todd Boehly bij Chelsea komt officieel ten einde. De Amerikaanse zakenman en zijn zakenpartner Mark Walter verkopen hun minderheidsbelang aan Clearlake Capital, dat daarmee de volledige controle over de Londense topclub in handen krijgt. De deal bedraagt ongeveer 950 miljoen pond, omgerekend zowat 1,1 miljard euro. Boehly verdwijnt bovendien als voorzitter.

Daarmee wordt een opvallend hoofdstuk in de geschiedenis van Chelsea afgesloten. Boehly stapte in 2022 binnen als het publieke gezicht van het consortium dat de club overnam van Roman Abramovitsj. Clearlake bezat 61,5 procent, terwijl Boehly, Walter en Hansjörg Wyss elk ongeveer 12,8 procent in handen hadden. De Amerikanen beloofden Chelsea opnieuw naar de absolute top te brengen.

Wereldrecord op de transfermarkt, maar sportief bleef de oogst beperkt

Vooral op de transfermarkt werd die ambitie snel duidelijk. Chelsea gaf in het seizoen 2022/23 maar liefst 747 miljoen pond uit aan transfers, omgerekend ongeveer 870 miljoen euro. Dat was destijds een wereldrecord. En ook daarna bleef de club bijzonder actief op de transfermarkt.

Enzo Fernández kwam voor ongeveer 120 miljoen euro, Wesley Fofana kostte om en bij de 80 miljoen en Mykhailo Mudryk werd voor circa 70 miljoen euro binnengehaald. Ook voor spelers als Marc Cucurella, Raheem Sterling en Moisés Caicedo werden enorme bedragen betaald.

Die transferpolitiek werd een van de handelsmerken van het Boehly-tijdperk. Chelsea haalde grote aantallen jonge spelers binnen en gaf verschillende nieuwkomers contracten van zeven of zelfs acht jaar. Daardoor konden de transferkosten boekhoudkundig over een langere periode worden afgeschreven.

De aanpak zorgde echter ook voor een enorme spelersgroep en voortdurend veranderende selecties. De club wisselde bovendien verschillende keren van trainer. Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard en Mauricio Pochettino passeerden de revue voordat Enzo Maresca voor meer stabiliteit moest zorgen.





Ook sportief was het verhaal veel grilliger dan de uitgaven deden vermoeden. Chelsea eindigde in Boehly's eerste volledige seizoen slechts twaalfde in de Premier League. Een jaar later werd de club zesde, waarna Chelsea in 2024/25 vierde werd.

Er waren dus wel degelijk successen. Chelsea won de Conference League en pakte later ook het WK voor clubs. Toch bleef de Premier League de belangrijkste graadmeter en daar kon Chelsea zich lange tijd niet opnieuw tussen de absolute top nestelen.

Voor een deel van de supporters werd Boehly daardoor het symbool van een Chelsea dat financieel agressiever en zakelijker werd bestuurd, maar tegelijk de stabiliteit van het Abramovitsj-tijdperk miste.

Clearlake krijgt volledige macht na vier woelige jaren

Boehly was bovendien niet alleen investeerder. Als voorzitter was hij het publieke gezicht van de nieuwe eigenaars en in zijn beginperiode bemoeide hij zich nadrukkelijk met het sportieve beleid. Hij fungeerde zelfs tijdelijk als interim-sportdirecteur.

Dat maakte hem ook een gemakkelijk doelwit wanneer de resultaten tegenvielen. De supporters zagen enorme bedragen verdwijnen op de transfermarkt, terwijl de ploeg niet meteen de bijbehorende prestaties leverde.

Nu komt daar een einde aan. Clearlake Capital, dat sinds de overname al de grootste aandeelhouder was, krijgt de volledige controle over Chelsea. De investeringsgroep wordt geleid door Behdad Eghbali en José E. Feliciano.

De machtswissel betekent niet noodzakelijk dat Chelsea meteen een compleet andere koers zal varen. Clearlake was de voorbije jaren immers al nauw betrokken bij het beleid. Toch verdwijnt met Boehly wel het gezicht dat de eerste turbulente jaren van het Amerikaanse tijdperk symboliseerde.