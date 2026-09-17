🎥 Had Anderlecht een penalty moeten krijgen? Deze fout van Mata (ex-Club) is toch bizar

Anderlecht bleef donderdagavond met een wrang gevoel achter na de 1-2-nederlaag tegen Lyon. In de slotfase was er bovendien een moment waarop heel het Lotto Park om een strafschop schreeuwde. Mihajlo Cvetkovic ging neer in de zestien na een duel met Clinton Mata, maar de VAR zag geen reden om in te grijpen.

Het gebeurde in de 84ste minuut, toen Cvetkovic in het strafschopgebied terechtkwam na een duel met de ex-Club Brugge-speler. De Anderlecht-spits ging naar de grond en vrijwel onmiddellijk weerklonk een massaal protest vanaf de tribunes.

Duw met beide handne

De gemoederen liepen vervolgens ook tussen beide spelers hoog op. Terwijl de VAR de fase controleerde, bleef Cvetkovic duidelijk van mening dat er een fout op hem was gemaakt. Mata duwde hem met beide handen weg en liep daarna heel snel weg. Het Lotto Park wachtte intussen vol spanning op een mogelijke beslissing.

Die kwam er uiteindelijk niet. De scheidsrechter bleef bij zijn oorspronkelijke beslissing en Anderlecht kreeg geen penalty. Tot grote frustratie van de Brusselse aanhang, die hoopte op een late mogelijkheid om alsnog naast Lyon te komen.

Of er daadwerkelijk voldoende contact was om een strafschop te rechtvaardigen, blijft voer voor discussie. Feit is wel dat het incident extra gewicht krijgt door het wedstrijdverloop. Anderlecht had zich na een zwakke eerste helft sterk herpakt en ging in het slot nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker.

Extra frustratie

Cvetkovic had eerder al voor de aansluitingstreffer gezorgd en was ook nadien een van de spelers die voor gevaar bleef zorgen.



Lees ook... Anderlecht-nieuwkomers grijpen hun kans niet tegen Lyon: Bruno neemt één speler in bescherming›

Zo bleef Anderlecht met lege handen achter bij zijn Europese rentree. De Brusselaars kunnen vooral terugkijken op een wedstrijd met twee gezichten: voor rust te voorzichtig, na de pauze veel agressiever en gevaarlijker. Het niet toegekende strafschopmoment in minuut 84 zorgde uiteindelijk voor een extra laag frustratie bovenop de 1-2-nederlaag.