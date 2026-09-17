📷 Brandon Mechele deelt prachtig beeld van gezin: supporters vallen massaal in zwijm

Het WK eindigde voor de Rode Duivels in de kwartfinale tegen uiteindelijke eindwinnaar Spanje. Met een sisser, want het had anders kunnen lopen. Al had Brandon Mechele wél nog reden tot vieren meteen na het WK, aangezien hij vader werd. Nu heeft hij een heel mooi beeld op de wereld losgelaten.

Brandon Mechele en zijn vrouw Caroline Goorden zijn begin juli de trotse ouders geworden van Célestine. Het kindje werd vroeger geboren dan verwacht, want normaal gezien was de bevalling pas voorzien voor 20 juli, maar uiteindelijk werd het een dikke week vroeger.

Daardoor moest de verdediger na de kwartfinale tegen Spanje snel schakelen en zelfs meteen na de wedstrijd tegen Spanje een apart, vroeger vliegtuig naar België nemen. Voor Mechele kwam er zo een bijzonder einde aan een intens WK.

Brandon Mechele werd vader meteen na het WK voetbal van de Rode Duivels

Het was misschien wel het WK van de doorbraak voor Mechele, die heel veel speelminuten kon verzamelen in de Verenigde Staten en op die manier nog eens bewees dat hij door velen misschien wel ondergewaardeerd is doorheen de jaren.

Op 33-jarige leeftijd maakte hij zijn eerste Wereldbeker mee en groeide hij uit tot een belangrijke pion in de Belgische defensie. Maar dochter Célestine heeft ondertussen toch voor een andere dynamiek in zijn leven gezorgd.

Brandon Mechele en vrouw Caroline Goorden tonen beelden van dochtertje Célestine

Twee maanden later heeft de Rode Duivel een inkijkje gegeven in zijn gezinsleven, met een prachtige foto van hem, zijn vrouw en zijn dochtertje. Daar kwamen ook meteen héél veel reacties op van andere voetballers en heel wat supporters - over clubkleuren heen.





"Ik smelt", "Prachtige foto's" en "Wat een prachtig gezinnetje". Het zijn maar een paar van de vele reacties die binnenliepen bij de foto's die werden gedeeld door Mechele en Goorden. Het is duidelijk: bij zijn gezin komt Mechele tot rust en daar haalt hij vermoedelijk ook de kracht om er elke week opnieuw te staan bij Club Brugge.