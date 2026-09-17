Club Brugge mag dromen van nog een extra vetpot van meer dan 50 miljoen euro

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Club Brugge is er met een wedstrijd tegen Aston Villa opnieuw aan begonnen in de Champions League. En dus is de vraag opnieuw hoever de Belgen zullen raken. De top-24 is en blijft het doel voor de Bruggelingen. Ondertussen wacht mogelijk ook een andere ongeziene jackpot.