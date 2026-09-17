Live. Transfernieuws 17/9: Bob Peeters slaat stevige slag

Redactie
| Reageer
Live. Transfernieuws 17/9: Bob Peeters slaat stevige slag
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Aernout Van Lindt

SK Beveren en Josua Lusamba Tshiolola hebben een akkoord bereikt over een nieuwe overeenkomst. De 21-jarige doelman ondertekende een nieuw contract voor twee seizoenen, met een optie op een derde jaar. Dat laat Beveren weten via haar eigen webstek.

General Manager Bob Peeters is in de wolken met de deal: “Josua is een jonge doelman met heel wat kwaliteiten. Hij is atletisch en explosief en beschikt over uitstekende reflexen. Sinds zijn komst naar Beveren heeft hij een groot leervermogen getoond en enorme stappen gezet. Hij is vandaag meer dan een jonge doelman met talent en potentieel. Tijdens de voorbije voorbereiding maakte hij heel wat minuten. Daarin heeft hij laten zien dat we op hem kunnen rekenen. Met deze nieuwe overeenkomst spreken we ons vertrouwen in hem uit en bieden we hem alle kansen om zich verder te ontwikkelen.”

DONE DEAL: Jeugdproduct Club Brugge verlaat OH Leuven voor opmerkelijk avontuur

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het officieel: Yassine Azzouz verlaat OH Leuven en gaat aan de slag in Griekenland bij (de beloften van) PAOK Saloniki. Daarmee komt er ook (voorlopig) een einde aan het avontuur in ons land voor de beloftevolle speler. Komt hij in Griekenland helemaal aan de oppervlakte? (Lees meer)

DONE DEAL: KAA Gent ziet verdediger dan toch nog vertrekken

DONE DEAL: KAA Gent ziet verdediger dan toch nog vertrekken

Hugo Gambor lijkt zijn laatste dagen als speler van KAA Gent te beleven. De 23-jarige verdediger is volgens Nederlandse berichten onderweg naar Portugal om een definitieve transfer af te ronden. Gambor was een van de spelers die nog weg mocht bij De Buffalo's. (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

LIVE: Union had match al op zak moeten/kunnen hebben Live

LIVE: Union had match al op zak moeten/kunnen hebben

21:39
Marc Degryse zoekt én vindt een verklaring voor de flaters van Yann Sommer

Marc Degryse zoekt én vindt een verklaring voor de flaters van Yann Sommer

21:40
Yamal moét de Gouden Bal winnen? David Beckham vindt van niet en komt met héél opvallende kandidaat op de proppen

Yamal moét de Gouden Bal winnen? David Beckham vindt van niet en komt met héél opvallende kandidaat op de proppen

21:20
LIVE - Speeldag 7 JPL: KV Kortrijk haalt uit met contractverlenging

LIVE - Speeldag 7 JPL: KV Kortrijk haalt uit met contractverlenging

21:15
Winnen of... buiten? Deze Belgische succescoach moét komend weekend winnen om vel te redden

Winnen of... buiten? Deze Belgische succescoach moét komend weekend winnen om vel te redden

21:00
4
Deed Antwerp voor 3,5 miljoen hét koopje van de zomermercato in de JPL? Het ziet er héél goed uit Analyse

Deed Antwerp voor 3,5 miljoen hét koopje van de zomermercato in de JPL? Het ziet er héél goed uit

20:40
Het project van Barça stopt niét met Hansi Flick: 'Dit is de gedoodverfde volgende coach van Barcelona'

Het project van Barça stopt niét met Hansi Flick: 'Dit is de gedoodverfde volgende coach van Barcelona'

20:20
Hoe dicht stond Anderlecht nu echt bij een terugkeer van Lukaku? Antoine Sibierski komt met de uitleg

Hoe dicht stond Anderlecht nu echt bij een terugkeer van Lukaku? Antoine Sibierski komt met de uitleg

20:00
Rudi Garcia doet in Franse media boekje open over zijn relatie met Vincent Mannaert én vertrek bij België

Rudi Garcia doet in Franse media boekje open over zijn relatie met Vincent Mannaert én vertrek bij België

19:40
Krijgen Lammens en Tielemans een nieuwe coach? 'Manchester United polst absolute topper na gemiste start'

Krijgen Lammens en Tielemans een nieuwe coach? 'Manchester United polst absolute topper na gemiste start'

19:20
📷 Brandon Mechele deelt prachtig beeld van gezin: supporters vallen massaal in zwijm De derde helft

📷 Brandon Mechele deelt prachtig beeld van gezin: supporters vallen massaal in zwijm

19:00
Union SG mag dromen van finale Europa League: dit zegt CEO

Union SG mag dromen van finale Europa League: dit zegt CEO

18:30
7
Antwerp-politiek rendeert, mede dankzij werk Kindermans: dit is hoopgevend

Antwerp-politiek rendeert, mede dankzij werk Kindermans: dit is hoopgevend

18:00
8
Club Brugge mag dromen van nog een extra vetpot van meer dan 50 miljoen euro

Club Brugge mag dromen van nog een extra vetpot van meer dan 50 miljoen euro

17:30
4
Iedereen vol lof voor Rik De Mil (en KAA Gent): dit is de grote kracht

Iedereen vol lof voor Rik De Mil (en KAA Gent): dit is de grote kracht

17:00
Deze Belg hoopt vurig op de Rode Duivels na sterke terugkeer

Deze Belg hoopt vurig op de Rode Duivels na sterke terugkeer

16:30
Raskin reageert op deze manier na afscheid Witsel

Raskin reageert op deze manier na afscheid Witsel

16:00
1
DONE DEAL: Jeugdproduct Club Brugge verlaat OH Leuven voor opmerkelijk avontuur

DONE DEAL: Jeugdproduct Club Brugge verlaat OH Leuven voor opmerkelijk avontuur

15:30
Kevin De Bruyne staat voor bijzondere mijlpaal in zijn carrière: zondag kan het al zover zijn

Kevin De Bruyne staat voor bijzondere mijlpaal in zijn carrière: zondag kan het al zover zijn

15:00
📷 Beerschot pakt groots uit met stevige verwijzing naar Antwerpse haven

📷 Beerschot pakt groots uit met stevige verwijzing naar Antwerpse haven

14:30
VAR steeds meer onder vuur: dit revolutionaire systeem kan het voetbal redden

VAR steeds meer onder vuur: dit revolutionaire systeem kan het voetbal redden

14:00
9
DONE DEAL: KAA Gent ziet verdediger dan toch nog vertrekken

DONE DEAL: KAA Gent ziet verdediger dan toch nog vertrekken

13:30
Defour bikkelhard: "Snap niet wat Anderlecht dan in Europa doet"

Defour bikkelhard: "Snap niet wat Anderlecht dan in Europa doet"

13:00
4
'Le Professeur' toonde weer zijn belang, maar... Vitor Bruno deed Amane ook geen cadeau

'Le Professeur' toonde weer zijn belang, maar... Vitor Bruno deed Amane ook geen cadeau

12:30
1
Nog maar 15 en nu al begeerd door Real Madrid, Barça en ook Kompany wil hem: United maakt zich zorgen

Nog maar 15 en nu al begeerd door Real Madrid, Barça en ook Kompany wil hem: United maakt zich zorgen

12:00
1
Van Bommel kan meteen voor verrassing zorgen bij Rode Duivels: opvallende naam in beeld

Van Bommel kan meteen voor verrassing zorgen bij Rode Duivels: opvallende naam in beeld

11:30
8
Lyon-coach heeft duidelijke boodschap voor Rode Duivels na Anderlecht Reactie

Lyon-coach heeft duidelijke boodschap voor Rode Duivels na Anderlecht

10:30
3
Domper voor Rode Duivels en Van Bommel? WK-uitblinker moet waarschijnlijk passen voor selectie

Domper voor Rode Duivels en Van Bommel? WK-uitblinker moet waarschijnlijk passen voor selectie

10:50
4
Slecht nieuws voor Youri Tielemans? "De winnaars zijn diegenen die niet speelden"

Slecht nieuws voor Youri Tielemans? "De winnaars zijn diegenen die niet speelden"

10:00
7
Na miljardenregen en veel frustratie: grote verandering bij Chelsea

Na miljardenregen en veel frustratie: grote verandering bij Chelsea

09:45
Anderlecht-nieuwkomers grijpen hun kans niet tegen Lyon: Bruno neemt één speler in bescherming

Anderlecht-nieuwkomers grijpen hun kans niet tegen Lyon: Bruno neemt één speler in bescherming

09:30
7
Ballenjongen die een trap kreeg van Eden Hazard is nu multimiljonair (mede dankzij Hazard)

Ballenjongen die een trap kreeg van Eden Hazard is nu multimiljonair (mede dankzij Hazard)

09:00
🎥 Had Anderlecht een penalty moeten krijgen? Deze fout van Mata (ex-Club) is toch bizar

🎥 Had Anderlecht een penalty moeten krijgen? Deze fout van Mata (ex-Club) is toch bizar

07:45
61
Dévy Rigaux trekt Club Brugge-model door bij Feyenoord: "Dát is beleid"

Dévy Rigaux trekt Club Brugge-model door bij Feyenoord: "Dát is beleid"

08:30
Belgische avond op Old Trafford eindigt in Engelse bekerstunt: De Cuyper kegelt kapitein Tielemans eruit

Belgische avond op Old Trafford eindigt in Engelse bekerstunt: De Cuyper kegelt kapitein Tielemans eruit

07:20
Onze punten voor Anderlecht: heel veel buizen bij paars-wit, maar ook enkele uitblinkers

Onze punten voor Anderlecht: heel veel buizen bij paars-wit, maar ook enkele uitblinkers

06:30
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 18/09 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 19/09 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 19/09 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 19/09 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 19/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 20/09 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

filip.dhose filip.dhose over 🎥 Had Anderlecht een penalty moeten krijgen? Deze fout van Mata (ex-Club) is toch bizar BrechtB BrechtB over 'Na Carl Hoefkens moet ook deze Belgische coach in buitenlandse loondienst al ontslag vrezen' BrechtB BrechtB over Slecht nieuws voor Youri Tielemans? "De winnaars zijn diegenen die niet speelden" Boktor Boktor over VAR steeds meer onder vuur: dit revolutionaire systeem kan het voetbal redden fierce fierce over Viktoria Plzen - Union SG: 0-1 E. Stoefs E. Stoefs over Antwerp-politiek rendeert, mede dankzij werk Kindermans: dit is hoopgevend Andreas2962 Andreas2962 over Union SG mag dromen van finale Europa League, wat met RSC Anderlecht? Bankzitter Bankzitter over Domper voor Rode Duivels en Van Bommel? WK-uitblinker moet waarschijnlijk passen voor selectie jawaddedadde jawaddedadde over 'Le Professeur' toonde weer zijn belang, maar... Vitor Bruno deed Amane ook geen cadeau filip hendrix filip hendrix over Solliciteerde Toby Alderweireld hier zelf naar de job van... Marc Overmars? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved