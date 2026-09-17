Live. Transfernieuws 17/9: Bob Peeters slaat stevige slag
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
SK Beveren en Josua Lusamba Tshiolola hebben een akkoord bereikt over een nieuwe overeenkomst. De 21-jarige doelman ondertekende een nieuw contract voor twee seizoenen, met een optie op een derde jaar. Dat laat Beveren weten via haar eigen webstek.
General Manager Bob Peeters is in de wolken met de deal: “Josua is een jonge doelman met heel wat kwaliteiten. Hij is atletisch en explosief en beschikt over uitstekende reflexen. Sinds zijn komst naar Beveren heeft hij een groot leervermogen getoond en enorme stappen gezet. Hij is vandaag meer dan een jonge doelman met talent en potentieel. Tijdens de voorbije voorbereiding maakte hij heel wat minuten. Daarin heeft hij laten zien dat we op hem kunnen rekenen. Met deze nieuwe overeenkomst spreken we ons vertrouwen in hem uit en bieden we hem alle kansen om zich verder te ontwikkelen.”
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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