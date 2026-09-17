'Le Professeur' toonde weer zijn belang, maar... Vitor Bruno deed Amane ook geen cadeau

Marco Kana was tegen Lyon misschien wel de opvallendste wissel van Anderlecht. Niet de wissel bij de rust op zich, maar omdat het verschil met Roméo Amane zo duidelijk werd. De Ivoriaan kreeg zijn eerste basisplaats, maar werd aan de rust vervangen door Kana. Plots begon Anderlecht sneller te spelen.

Dat is opvallend, want Kana heeft de voorbije weken zelf de nodige kritiek gekregen. Het Neerpede-product werd vorig seizoen vooral gebruikt om defensieve problemen op te lossen en moest opnieuw wennen aan zijn oorspronkelijke rol op het middenveld. Toch blijft hij een van de meest bruikbare spelers in de kern.

Amane zeker nog niet afschrijven

Tegen Lyon werd duidelijk waarom. Kana speelt eenvoudig wanneer dat nodig is, maar kan ook het tempo verhogen door de bal in één of twee bewegingen te laten circuleren. Dat verschil was in de eerste helft groot. Amane had vaak meerdere balcontacten nodig om een oplossing te vinden en verschillende passes gingen verloren.

Dat betekent niet dat Amane moet worden afgeschreven. Anderlecht betaalde vijf miljoen euro exclusief bonussen voor de 23-jarige Ivoriaan, die bij Rapid Wien een vaste waarde was en daar in tweeënhalf jaar 69 officiële wedstrijden speelde, met twee goals en vijf assists.

Maar de timing van zijn basisplaats tegen Lyon was opmerkelijk. Vitor Bruno had eerder aangegeven dat verschillende nieuwkomers nog niet klaar waren om meteen te starten. Tegen een ploeg van het kaliber Lyon moesten Amane en enkele andere nieuwelingen vervolgens wel vanaf het begin aantreden. Bovendien had Amane nauwelijks een voorbereiding met zijn nieuwe ploeg kunnen afwerken. Dat maakt één mindere helft onvoldoende om een definitief oordeel te vellen.

Weinig opties in Europa

Ook Ilias Koutsoupias - die wel al indruk maakte - maakt de puzzel interessanter. De Griek werd gehaald als alternatief voor Enric Llansana en kan op verschillende manieren worden ingezet. Europees is hij voorlopig niet speelgerechtigd, waardoor Bruno in Europa minder opties heeft. Daardoor zal Amane nog kansen krijgen en blijft Kana voorlopig een belangrijke constante.



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Voor Anderlecht is dat eigenlijk een luxeprobleem, maar ook een vraagstuk. De club wil niet vijf miljoen euro investeren in een speler om hem op de bank te zetten. Tegelijk kan Vitor Bruno het zich niet veroorloven om voortdurend naar de transferprijs te kijken. Wie het best functioneert, moet spelen.

En voorlopig heeft Kana één voordeel: hij weet wat Anderlecht nodig heeft. Hij kent de club, kent de competitie, kent de trainer en hoeft zich niet meer aan te passen aan het tempo van het Belgische voetbal. Bovendien weet hij wat er gevraagd wordt wanneer Anderlecht de bal heeft én wanneer het zonder bal moet spelen.

Daarom kan Kana de komende weken wel eens belangrijker worden dan vooraf werd gedacht. De grote uitdaging voor Amane is dan ook niet om Kana simpelweg uit de ploeg te spelen. Hij moet aantonen dat hij Anderlecht iets kan geven wat Kana niet kan. Tegen Lyon lukte dat nog niet. En precies daarom was de invalbeurt van 'Le Professeur' misschien wel belangrijker dan de meeste supporters vooraf hadden verwacht.