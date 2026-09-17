Belgische avond op Old Trafford eindigt in Engelse bekerstunt: De Cuyper kegelt kapitein Tielemans eruit

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Wat een Belgische avond had moeten worden voor Youri Tielemans, draaide uit op een verrassende uitschakeling van Manchester United. De Rode Duivel droeg de aanvoerdersband en leverde vroeg nog de assist voor de 1-0, maar zag Brighton na de rust helemaal terugkomen. Invaller Maxim De Cuyper maakte de stunt compleet door amper drie minuten na zijn invalbeurt de beslissende 2-3 tegen de touwen te jagen.

Manchester United is verrassend uit de League Cup geknikkerd door Brighton & Hove Albion. In een wedstrijd met een uitgesproken Belgisch tintje droeg Youri Tielemans de aanvoerdersband bij de thuisploeg, maar Maxim De Cuyper bezorgde Brighton uiteindelijk de kwalificatie. Tielemans kapitein na acht wissels bij United Trainer Michael Carrick gooide zijn basiselftal stevig om voor het bekerduel met Brighton. Hij voerde liefst acht wijzigingen door en liet onder meer Bruno Fernandes op de bank starten. Daardoor kreeg Youri Tielemans niet alleen een basisplaats, maar ook de kapiteinsband bij de Red Devils. De Rode Duivel vormde op het middenveld een duo met Andrey Santos. Ook Senne Lammens kwam niet in actie: Karl Darlow stond voor het eerst officieel onder de lat bij Manchester United.

Assist van Tielemans zorgt voor droomstart

United leek op weg naar een eenvoudige avond. Na acht minuten leverde Tielemans de assist voor Shea Lacey, die de score opende. Nauwelijks twee minuten later verdubbelde Mason Mount de voorsprong.



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Brighton herpakte zich echter en maakte er na de rust een helemaal andere wedstrijd van. Kostoulas bracht de bezoekers vlak voor de pauze opnieuw in de match. In de 65e minuut zorgde Gross voor de gelijkmaker.

De Cuyper schiet Brighton naar de volgende ronde

Maxim De Cuyper viel pas in de tweede helft in, maar had nauwelijks tijd nodig om zijn stempel te drukken. Drie minuten na zijn invalbeurt trapte de ex-speler van Club Brugge Brighton naar een 2-3-voorsprong.

Dat doelpunt bleek ook beslissend. De Cuyper bezorgde de Seagulls zo een knappe bekerstunt op Old Trafford, terwijl Tielemans en Manchester United verrassend vroeg afscheid nemen van de League Cup.