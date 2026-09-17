Anderlecht-nieuwkomers grijpen hun kans niet tegen Lyon: Bruno neemt één speler in bescherming

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit le Lotto Park
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Anderlecht-nieuwkomers grijpen hun kans niet tegen Lyon: Bruno neemt één speler in bescherming
Foto: © photonews
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Vitor Bruno greep tijdens de rust stevig in na een bijzonder magere eerste helft van Anderlecht tegen Lyon. Romeo Amane bleef in de kleedkamer na zijn eerste basisplaats, maar de Ivoriaan was lang niet de enige nieuwkomer die moeite had met het tempo en niveau. Ook Thelo Aasgaard en Andrew Omobamidele konden hun eerste basisplaats niet aangrijpen om de trainer van hun kwaliteiten te overtuigen.

Vitor Bruno voerde bij de rust een opvallende wissel door bij RSC Anderlecht. Romeo Amane bleef in de kleedkamer, al was hij lang niet de enige speler die in de eerste helft onder zijn niveau bleef. Enric Llansana kende bijvoorbeeld eveneens een bijzonder moeilijke wedstrijdstart.

Amane kreeg voor het eerst een basisplaats, maar kon die kans niet grijpen. De Ivoriaan speelde te voorzichtig, nam vaak te veel tijd aan de bal en slaagde er amper in om een risicovolle pass te versturen. Toch wilde zijn trainer hem na afloop niet publiekelijk aanwijzen als de oorzaak van de zwakke eerste helft.

Vitor Bruno neemt Amane in bescherming

"We waren niet beter in de tweede helft omdat Amane was vervangen", benadrukte Vitor Bruno. "Ik denk dat we na de rust dezelfde reactie hadden getoond als hij op het veld was gebleven. Het klopt wel dat hij zich niet echt comfortabel voelde."

De coach koos na de pauze voor Marco Kana, die vertrouwd is met de speelwijze van Anderlecht. Die ingreep had meteen een zichtbaar effect: Kana bracht meer rust aan de bal en hielp het spel van paars-wit vlotter te maken.

"Marco Kana kent onze manier van spelen, weet wat hij moet doen en ik vond dat zijn ervaring nodig was", aldus de Portugese trainer.

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Ook Aasgaard en Omobamidele overtuigen niet bij eerste basisplaats

Amane was niet de enige Anderlecht-speler die bij zijn eerste basisplaats tekortschiet. Thelo Aasgaard en Andrew Omobamidele verschenen eveneens voor het eerst aan de aftrap, maar maakten weinig aanspraak op een vaste plek in de ploeg.

Aasgaard bracht offensief te weinig en liet zich vaak ver terugzakken om de bal op te halen. Omobamidele had het achterin dan weer geregeld lastig met Nakamura, die de Ierse verdediger meermaals in problemen bracht.

Vitor Bruno wees erop dat zijn ruime selectie hem verplicht om keuzes te maken. "Ik heb 27 spelers en kan er maar elf opstellen. Daarom heb ik zes wijzigingen aangebracht in mijn basiself", verklaarde hij.

"Ik neem die beslissingen op basis van wat ik op training zie. Ik vond dat dit het juiste moment was. Bij elke keuze denk ik aan één zaak die boven alles staat: het belang van RSC Anderlecht. We hadden het als ploeg moeilijk, niet als individuen. Maar de collectieve reactie in de tweede helft maakt me trots."

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