📷 Beerschot pakt groots uit met stevige verwijzing naar Antwerpse haven

Beerschot is momenteel - samen met FCV Dender EH - co-leider in de Challenger Pro League met 12 op 15, al zijn er nog een aantal ploegen die een wedstrijd minder speelden en ook mee aan de leiding zouden komen. Ondertussen komen De Mannekes nu met een prachtig derde shirt naar buiten.

Beerschot neemt het dit weekend op tegen Sporting Hasselt, de nieuwkomer in de Challenger Pro League die het met 9 op 15 ook meteen behoorlijk doet in het profvoetbal. Het team van Sam Kerkhofs en Rik Verheye wil dan ook graag iets rapen tegen een van de grote favorieten voor de titel.

De Mannekes willen er dan weer staan in Hasselt en komen daartoe ook met iets nieuws. Tegen de Limburgers gaan ze namelijk spelen in hun derde shirt. Dat shirt werd op donderdag met grote bombarie voorgesteld.

Beerschot komt met leuk derde shirt en gaat er tegen Sporting Hasselt meteen in spelen

"Geïnspireerd door de Antwerpse haven en de industriële wereld die de stad omringt. De spelers- en keepersshirts belichten elk een ander aspect van de haven", opende Beerschot een persbericht op de webstek van de club.

𝙒𝙖𝙖𝙧 𝙙𝙚 𝙨𝙩𝙖𝙙 𝙖𝙖𝙣 𝙙𝙚 𝙨𝙩𝙧𝙤𝙤𝙢 𝙡𝙞𝙜𝙩.

Het K. Beerschot V.A. 𝗱𝗲𝗿𝗱𝗲 𝘀𝗵𝗶𝗿𝘁 𝟮𝟲/𝟮𝟳 is vanaf morgen verkrijgbaar in onze fanstore.



Onze Mannekes zullen zaterdag in Hasselt voor het eerst in onze derde uitrusting aantreden. pic.twitter.com/RcGSaPzzca — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) September 17, 2026

"Het spelersshirt haalt zijn inspiratie uit de kaart van de haven. Waterwegen, dokken en infrastructuur worden vertaald naar het design van het shirt", klinkt het bij De Mannekes. Er is daarbij toch wel behoorlijk wat ruimte gemaakt voor de nodige details.





Supporters kunnen het nieuwe derde shirt van Beerschot vanaf vrijdag kopen

Het keepersshirt is geïnspireerd op de oranje werkkledij van de havenarbeiders en wordt afgewerkt met reflecterende details en een subtiel reliëfpatroon van containers. Benieuwd of het ook meteen een shirt wordt dat door de supporters gretig zal worden gekocht of niet.

En of het geluk gaat brengen? Dat zal dit weekend moeten blijken voor de wedstrijd van Beerschot op bezoek bij Sporting Hasselt. Er is nog niet geweten of het shirt later dit seizoen nog vaker zal kunnen/moeten gebruikt worden.