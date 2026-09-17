📷 Beerschot pakt groots uit met stevige verwijzing naar Antwerpse haven

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
📷 Beerschot pakt groots uit met stevige verwijzing naar Antwerpse haven
Word fan van K Beerschot VA! 931

Beerschot is momenteel - samen met FCV Dender EH - co-leider in de Challenger Pro League met 12 op 15, al zijn er nog een aantal ploegen die een wedstrijd minder speelden en ook mee aan de leiding zouden komen. Ondertussen komen De Mannekes nu met een prachtig derde shirt naar buiten.

Beerschot neemt het dit weekend op tegen Sporting Hasselt, de nieuwkomer in de Challenger Pro League die het met 9 op 15 ook meteen behoorlijk doet in het profvoetbal. Het team van Sam Kerkhofs en Rik Verheye wil dan ook graag iets rapen tegen een van de grote favorieten voor de titel.

De Mannekes willen er dan weer staan in Hasselt en komen daartoe ook met iets nieuws. Tegen de Limburgers gaan ze namelijk spelen in hun derde shirt. Dat shirt werd op donderdag met grote bombarie voorgesteld.

Beerschot komt met leuk derde shirt en gaat er tegen Sporting Hasselt meteen in spelen

"Geïnspireerd door de Antwerpse haven en de industriële wereld die de stad omringt. De spelers- en keepersshirts belichten elk een ander aspect van de haven", opende Beerschot een persbericht op de webstek van de club.

"Het spelersshirt haalt zijn inspiratie uit de kaart van de haven. Waterwegen, dokken en infrastructuur worden vertaald naar het design van het shirt", klinkt het bij De Mannekes. Er is daarbij toch wel behoorlijk wat ruimte gemaakt voor de nodige details.

Supporters kunnen het nieuwe derde shirt van Beerschot vanaf vrijdag kopen 

Het keepersshirt is geïnspireerd op de oranje werkkledij van de havenarbeiders en wordt afgewerkt met reflecterende details en een subtiel reliëfpatroon van containers. Benieuwd of het ook meteen een shirt wordt dat door de supporters gretig zal worden gekocht of niet.

En of het geluk gaat brengen? Dat zal dit weekend moeten blijken voor de wedstrijd van Beerschot op bezoek bij Sporting Hasselt. Er is nog niet geweten of het shirt later dit seizoen nog vaker zal kunnen/moeten gebruikt worden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
K Beerschot VA

Meer nieuws

Iedereen vol lof voor Rik De Mil (en KAA Gent): dit is de grote kracht

Iedereen vol lof voor Rik De Mil (en KAA Gent): dit is de grote kracht

17:02
LIVE - Speeldag 7 JPL: Rik De Mil mist middenvelder tegen Standard

LIVE - Speeldag 7 JPL: Rik De Mil mist middenvelder tegen Standard

16:45
Deze Belg hoopt vurig op de Rode Duivels na sterke terugkeer

Deze Belg hoopt vurig op de Rode Duivels na sterke terugkeer

16:30
Raskin reageert op deze manier na afscheid Witsel

Raskin reageert op deze manier na afscheid Witsel

16:00
1
DONE DEAL: Jeugdproduct Club Brugge verlaat OH Leuven voor opmerkelijk avontuur

DONE DEAL: Jeugdproduct Club Brugge verlaat OH Leuven voor opmerkelijk avontuur

15:30
Kevin De Bruyne staat voor bijzondere mijlpaal in zijn carrière: zondag kan het al zover zijn

Kevin De Bruyne staat voor bijzondere mijlpaal in zijn carrière: zondag kan het al zover zijn

15:00
VAR steeds meer onder vuur: dit revolutionaire systeem kan het voetbal redden

VAR steeds meer onder vuur: dit revolutionaire systeem kan het voetbal redden

14:00
7
DONE DEAL: KAA Gent ziet verdediger dan toch nog vertrekken

DONE DEAL: KAA Gent ziet verdediger dan toch nog vertrekken

13:30
Defour bikkelhard: "Snap niet wat Anderlecht dan in Europa doet"

Defour bikkelhard: "Snap niet wat Anderlecht dan in Europa doet"

13:00
3
'Le Professeur' toonde weer zijn belang, maar... Vitor Bruno deed Amane ook geen cadeau

'Le Professeur' toonde weer zijn belang, maar... Vitor Bruno deed Amane ook geen cadeau

12:30
LIVE: Meteen een zware opdracht voor Union in Europa League: deze zes spelers ontbreken Live

LIVE: Meteen een zware opdracht voor Union in Europa League: deze zes spelers ontbreken

11:15
Nog maar 15 en nu al begeerd door Real Madrid, Barça en ook Kompany wil hem: United maakt zich zorgen

Nog maar 15 en nu al begeerd door Real Madrid, Barça en ook Kompany wil hem: United maakt zich zorgen

12:00
1
Van Bommel kan meteen voor verrassing zorgen bij Rode Duivels: opvallende naam in beeld

Van Bommel kan meteen voor verrassing zorgen bij Rode Duivels: opvallende naam in beeld

11:30
8
Lyon-coach heeft duidelijke boodschap voor Rode Duivels na Anderlecht Reactie

Lyon-coach heeft duidelijke boodschap voor Rode Duivels na Anderlecht

10:30
3
Domper voor Rode Duivels en Van Bommel? WK-uitblinker moet waarschijnlijk passen voor selectie

Domper voor Rode Duivels en Van Bommel? WK-uitblinker moet waarschijnlijk passen voor selectie

10:50
3
Slecht nieuws voor Youri Tielemans? "De winnaars zijn diegenen die niet speelden"

Slecht nieuws voor Youri Tielemans? "De winnaars zijn diegenen die niet speelden"

10:00
6
Na miljardenregen en veel frustratie: grote verandering bij Chelsea

Na miljardenregen en veel frustratie: grote verandering bij Chelsea

09:45
Anderlecht-nieuwkomers grijpen hun kans niet tegen Lyon: Bruno neemt één speler in bescherming

Anderlecht-nieuwkomers grijpen hun kans niet tegen Lyon: Bruno neemt één speler in bescherming

09:30
6
Ballenjongen die een trap kreeg van Eden Hazard is nu multimiljonair (mede dankzij Hazard)

Ballenjongen die een trap kreeg van Eden Hazard is nu multimiljonair (mede dankzij Hazard)

09:00
🎥 Had Anderlecht een penalty moeten krijgen? Deze fout van Mata (ex-Club) is toch bizar

🎥 Had Anderlecht een penalty moeten krijgen? Deze fout van Mata (ex-Club) is toch bizar

07:45
44
Dévy Rigaux trekt Club Brugge-model door bij Feyenoord: "Dát is beleid"

Dévy Rigaux trekt Club Brugge-model door bij Feyenoord: "Dát is beleid"

08:30
Belgische avond op Old Trafford eindigt in Engelse bekerstunt: De Cuyper kegelt kapitein Tielemans eruit

Belgische avond op Old Trafford eindigt in Engelse bekerstunt: De Cuyper kegelt kapitein Tielemans eruit

07:20
Onze punten voor Anderlecht: heel veel buizen bij paars-wit, maar ook enkele uitblinkers

Onze punten voor Anderlecht: heel veel buizen bij paars-wit, maar ook enkele uitblinkers

06:30
6
Vitor Bruno verdedigt beslissingen: "Voor mij gaat er één ding boven alles" Reactie

Vitor Bruno verdedigt beslissingen: "Voor mij gaat er één ding boven alles"

23:53
1
Mihajlo Cvetkovic weet heel goed waar het fout liep tegen Lyon en houdt geen blad voor de mond Reactie

Mihajlo Cvetkovic weet heel goed waar het fout liep tegen Lyon en houdt geen blad voor de mond

23:33
LIVE: Anderlecht speelt ineens met drie... centrumspitsen Live

LIVE: Anderlecht speelt ineens met drie... centrumspitsen

22:32
Cvetkovic gaf Anderlecht hoop na desastreuze eerste helft: paars-wit had wel een punt verdiend

Cvetkovic gaf Anderlecht hoop na desastreuze eerste helft: paars-wit had wel een punt verdiend

22:51
🎥 Ook deze Rode Duivel aan het kanon: een dolle Europa League-avond samengevat

🎥 Ook deze Rode Duivel aan het kanon: een dolle Europa League-avond samengevat

23:00
Iedereen heeft een mening over blunders Yann Sommer (Club Brugge): dit is de neerslag

Iedereen heeft een mening over blunders Yann Sommer (Club Brugge): dit is de neerslag

22:30
7
'Jeugdproduct Gent, Genk, Anderlecht en Club Brugge staat voor opvallende terugkeer dicht bij huis'

'Jeugdproduct Gent, Genk, Anderlecht en Club Brugge staat voor opvallende terugkeer dicht bij huis'

22:00
Live. Transfernieuws 16/9: Niet Club Brugge, maar nieuw contract bij Ajax

Live. Transfernieuws 16/9: Niet Club Brugge, maar nieuw contract bij Ajax

21:45
Herinneringen aan Kompany: waarom Anderlecht met de glimlach Lyon ontvangt

Herinneringen aan Kompany: waarom Anderlecht met de glimlach Lyon ontvangt

20:00
2
Borussia Dortmund komt met stevig nieuws over Kos Karetsas (ex-Genk)

Borussia Dortmund komt met stevig nieuws over Kos Karetsas (ex-Genk)

19:30
5
"Hopelijk beseffen de supporters dat": Steven Defour heeft duidelijke boodschap voor STVV-fans

"Hopelijk beseffen de supporters dat": Steven Defour heeft duidelijke boodschap voor STVV-fans

19:00
Mark Van Bommel kan meteen breed uitpakken bij eerste selectie Rode Duivels

Mark Van Bommel kan meteen breed uitpakken bij eerste selectie Rode Duivels

18:40
5
KBVB werkt aan opvallende stoelendans met Mannaert en Mignolet

KBVB werkt aan opvallende stoelendans met Mannaert en Mignolet

18:01
15

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 6
Francs Borains Francs Borains 18/09 RSCA Futures RSCA Futures
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 18/09 KAA Gent KAA Gent
Jong Genk Jong Genk 19/09 Seraing Seraing
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 19/09 K Beerschot VA K Beerschot VA
Eupen Eupen 19/09 Luik FC Luik FC
KSC Lokeren KSC Lokeren 20/09 Virton Virton
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/09 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen

Nieuwste reacties

Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Anderlecht-nieuwkomers grijpen hun kans niet tegen Lyon: Bruno neemt één speler in bescherming wilmabar123 wilmabar123 over 🎥 Had Anderlecht een penalty moeten krijgen? Deze fout van Mata (ex-Club) is toch bizar wilmabar123 wilmabar123 over Bruno verrast met keuzes, analisten zien het grote pijnpunt en zijn scherp Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Slecht nieuws voor Youri Tielemans? "De winnaars zijn diegenen die niet speelden" Vital Verheyen Vital Verheyen over VAR steeds meer onder vuur: dit revolutionaire systeem kan het voetbal redden Don Bozhinov Don Bozhinov over Van Bommel kan meteen voor verrassing zorgen bij Rode Duivels: opvallende naam in beeld 1872 1872 over Domper voor Rode Duivels en Van Bommel? WK-uitblinker moet waarschijnlijk passen voor selectie Thijs Verstuyft Thijs Verstuyft over Iedereen heeft een mening over blunders Yann Sommer (Club Brugge): dit is de neerslag rinus michels rinus michels over Onze punten voor Anderlecht: heel veel buizen bij paars-wit, maar ook enkele uitblinkers Stigo12 Stigo12 over Lyon-coach heeft duidelijke boodschap voor Rode Duivels na Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved