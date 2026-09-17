Slecht nieuws voor Youri Tielemans? "De winnaars zijn diegenen die niet speelden"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Slecht nieuws voor Youri Tielemans? "De winnaars zijn diegenen die niet speelden"
Foto: © photonews
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Manchester United zit diep in de problemen. De Engelse topclub werd woensdagavond in de derde ronde van de Carabao Cup uitgeschakeld door Brighton, ondanks een 2-0-voorsprong. Het was een historische nederlaag: de laatste keer dat United op Old Trafford een voorsprong van twee doelpunten uit handen gaf en alsnog verloor, was in 1976.

Sir Alex Ferguson was toen nog manager van St Mirren. De nederlaag tegen Tottenham dateert van 4 september 1976, lang voor Ferguson aan zijn indrukwekkende periode bij Manchester United begon. Bijna vijftig jaar later beleeft de club opnieuw zo'n pijnlijke avond.

Michael Carrick zwaar onder druk

De supporters lieten na afloop duidelijk merken dat hun geduld opraakt. Veel fans verlieten het stadion nog voor de spelers - met kapitein Youri Tielemans - aan hun traditionele ereronde begonnen. Wie wel bleef, trakteerde de ploeg op een fluitconcert. Rond de tunnel werd Michael Carrick bovendien luid ter verantwoording geroepen.

"We kunnen dit natuurlijk omdraaien, we hebben echt goede spelers", reageerde Carrick. "Het voelt slecht, omdat we al een week, twee weken of drie weken geen geweldige periode hebben."

Veel positieve punten waren er nochtans niet. Shea Lacey scoorde bij zijn eerste basisplaats al na acht minuten en werd daarmee de eerste tiener sinds Marcus Rashford in 2016 die bij zijn eerste basisplaats voor United scoorde. Zijn moment werd echter overschaduwd door de complete instorting van zijn ploeg.

"Het is jammer dat Shea's moment, zo'n geweldig moment voor hem, zijn familie, zijn vrienden en de hele academie, een beetje verloren gaat", aldus Carrick.

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Mijlenver van het niveau verwijderd

Brighton-trainer Fabian Hurzeler zag zijn ploeg naarmate de wedstrijd vorderde steeds sterker worden. "Hoe langer de wedstrijd duurde, hoe meer controle we kregen. Ik vond dat we verdiend hebben gewonnen."

Carrick ontkent dat hij onder druk staat. "Ik voel geen druk", zei hij. "Wat mij bezighoudt, is wedstrijden winnen, een goed gevoel creëren binnen de club en binnen de groep, en weten dat we in de goede richting gaan."

Toch wacht zondag alweer een cruciaal duel op bezoek bij Fulham. Volgens voormalig international Jamie Redknapp is de situatie bijzonder precair. "Op dit moment zijn ze mijlenver verwijderd van het niveau dat nodig is. Het maakt niet uit hoe goed de manager is, als je niet over de juiste spelers beschikt, wordt het bijzonder moeilijk. De winnaars vanavond waren de spelers die niet op het veld stonden."

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