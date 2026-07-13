Zware klap: Union ziet transfer van 25 miljoen euro plots mislukken

Anan Khalaili leek op weg naar één van de grootste uitgaande transfers uit de geschiedenis van Union, maar de deal met Inter Milan gaat dan toch niet door. De transfer is simpelweg onmogelijk geworden door het falen van de medische tests.

Union en Inter hadden een akkoord over een deal van 25 miljoen euro plus bonussen. Ook op de andere vlakken was alles rond. Khalaili trok naar Italië om zijn overgang af te werken en leek klaar voor een toptransfer naar de Serie A.

Transfer naar Inter valt in het water

Alleen liep het daarna fout. De 21-jarige Israëlische winger slaagde wel voor de medische testen van Inter zelf, maar kreeg geen groen licht van CONI, het Italiaans olympisch comité. Zonder dat certificaat mag een speler niet uitkomen in Italië. Daardoor kan Inter de transfer niet afronden.

Inter-CEO Giuseppe Marotta bevestigde het nieuws op een persconferentie, zo citeerde Sporza hem. "Hij heeft de medische keuring niet doorstaan. Om privacyredenen kan ik geen verdere details geven, maar ik moet u wel zeggen dat er in Italië een zeer strenge wet inzake gezondheidsbescherming geldt."

Marotta spreekt van overmacht

Marotta benadrukte dat Inter zelf Khalaili niet heeft afgewezen. "Het is geen afwijzing door de medische staf van de club, die dat wel had kunnen doen. Het is een geval van overmacht. We moeten dit gewoon respecteren, want het gaat hier om de bescherming van de gezondheid van de speler."

Voor Union is dit een stevige tegenvaller. Khalaili kwam in de zomer van 2024 voor 6,5 miljoen euro over van Maccabi Haifa en kon nu voor een veelvoud vertrekken. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde 23 miljoen euro.





Bij Union speelde hij intussen 99 wedstrijden. Daarin was hij goed voor acht doelpunten en elf assists. Ook internationaal heeft Khalaili al ervaring, met 16 caps voor Israël.

Een transfer moet er normaal gezien nog altijd komen. Inter is van de baan, maar de interesse uit de Premier League blijft aanwezig. Union moet dus opnieuw rond de tafel, alleen is het miljoenendossier nu plots een pak complexer geworden.