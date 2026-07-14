WK-LIVE 14/7: speciale WK-bal voor finales
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Verhaal wordt nog pijnlijker voor Rudi Garcia: Real Madrid komt met nieuws over blessure Courtois
Er is opluchting rond Thibaut Courtois. De doelman van Real Madrid onderging maandag medische onderzoeken op het trainingscomplex in Valdebebas nadat hij vrijdag tijdens de kwartfinale van het WK tegen Spanje noodgedwongen naar de kant moest. (Lees meer)
Verrassing: Thomas Meunier niet naar Valencia, wel naar de Premier League
Thomas Meunier zet zijn carrière voort in de Premier League. De 34-jarige Rode Duivel staat op het punt om als transfervrije speler een contract voor twee seizoenen te ondertekenen bij Sunderland, nadat zijn overeenkomst met Lille deze zomer afliep. (Lees meer)
René van der Gijp geniet van uitspraken van Jude Bellingham
Het zat er eventjes goed op in de Engelse nationale ploeg, na wat uitspraken van Jude Bellingham over zijn coach Thomas Tuchel. Daar hebben de analisten in Vandaag Inside ook duidelijk van genoten, was te zien in de aflevering van maandagavond.
"Weet je wat ik wel leuk vond? Dat is dat die Bellingham even heeft laten zien aan zijn bondscoach dat hij goed kan voetballen", opende Johan Derksen de debatten. Waarop René van der Gijp meteen inpikte: "Dat hij zei dat Tuchel dat soort wedstrijden nog nooit gespeeld had? Dat is zo'n lekkere opmerking."
Knappe actrice naar eigen zeggen uit de tribune gezet
Alexandra Daddario beweert dat ze "uit de tribune is gezet" tijdens de cruciale kwartfinale van Engeland tegen Noorwegen op het WK. De ster uit The White Lotus en Baywatch is deze zomer een vaste verschijning op de tribunes tijdens het toernooi. Tegen de Noren liep het echter compleet mis voor de knappe actrice.
De Hollywoodactrice beschikte over exclusieve kaarten om de spannende wedstrijd vanuit een luxe skybox te bekijken, maar ze wilde dolgraag dichter bij de actie langs het veld zijn. Via Instagram liet ze weten dat ze snel bij de thuis supporters vandaan werd gehaald, nadat ze had geprobeerd stiekem een beter plekje te zoeken.
"Wie dan wel?" De hamvraag over Rudi Garcia (en opvolger) gesteld
Het WK zit erop voor de Rode Duivels. En dus is het ook stilaan tijd om de meningen te verzamelen, ook rond de positie van Rudi Garcia. Er zijn voorstanders en er zijn tegenstanders van de man en dus is het laatste woord zeker nog niet gezegd over zijn positie. En over de mogelijke opvolger evenmin. (Lees meer)
Naar een WK met 64 landen? Opvallende meningen uit ons land
Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada zit er bijna op. En dus kunnen we stilaan gaan terugblikken en ook al vooruitblikken op wat de toekomst brengt. Gianni Infantino kijkt bijvoorbeeld al richting mogelijk een WK met 64 landen. Een goed idee of net niet? (Lees meer)
Adidas presenteert speciale bal voor WK-finale
“Adidas heeft de TRIONDA FINAL gelanceerd. De officiële wedstrijdbal voor de halve finales, de wedstrijd om de bronzen finale en de finale van het FIFA World Cup 26™. De bal is speciaal ontworpen om de hoogtepunten van het internationale voetbal naar een hoger niveau te tillen.”
“Voortbouwend op de TRIONDA Officiële Wedstrijdbal, die in oktober 2025 werd onthuld, evolueert het ontwerp van de TRIONDA FINAL, terwijl dezelfde prestatiegerichte constructie behouden blijft. Voor het eerst in de geschiedenis van de FIFA World Cup™ gaat adidas verder dan een traditionele kleurupdate en introduceert het een speciaal ontwerp dat de grandeur van de finales van het toernooi weerspiegelt.”
Speciale bal voor halve finales en finale
“Het ontwerp van de TRIONDA FINAL vertelt het verhaal van de weg naar de hoogste prijs in het voetbal. De premium gouden afwerking verwijst naar de FIFA World Cup™-trofee en geeft de bal een luxe uitstraling”, aldus Adidas in een persbericht.
“Tegen een zwarte achtergrond creëert dit een elegante en gedurfde visuele identiteit voor de slotfase van het toernooi. Dynamische roze en rode accenten geven het ontwerp extra energie en verwijzen naar de voetbalschoenen die door de spelers op het veld worden gedragen.”
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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