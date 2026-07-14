DONE DEAL: Club Brugge haalt absolute topprioriteit in huis

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Club Brugge haalt absolute topprioriteit in huis

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Het was Club Brugge al langer menens voor het in huis halen van een topkeeper. Net als bij Simon Mignolet zochten ze naar een goalie met internationale ervaring, om die ook te kunnen doorgeven aan het toptalent dat er rondloopt op Jan Breydel. Nu hebben ze beet.

"Yann Sommer tekent een contract tot 2029 bij Blauw-Zwart. De 37-jarige Zwitserse doelman komt transfervrij over na drie seizoenen bij Inter Milan", openen ze bij Club Brugge een persbericht op de eigen webstek vol trots over hun nieuwste aanwinst.

"Sommer genoot zijn jeugdopleiding in Zwitserland en brak door bij FC Basel. De doelman kwam vervolgens uit voor onder meer FC Vaduz, Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München en Inter Milan. In 2023 maakte hij de overstap van FC Bayern München naar Inter, waar hij in drie seizoenen 139 wedstrijden speelde voor de Italiaanse club."

Club Brugge haalt Yann Sommer in huis

"Ook op Europees niveau heeft Sommer heel wat ervaring, met 69 wedstrijden in de UEFA Champions League en 38 in de UEFA Europa League. Op zijn palmares staan inmiddels meer dan 790 wedstrijden op professioneel niveau. Met FC Basel kroonde Sommer zich vier keer tot landskampioen van Zwitserland en won hij twee keer de Zwitserse beker."

"Bij Borussia Mönchengladbach werd hij drie keer uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Met FC Bayern München veroverde hij de Duitse landstitel, terwijl hij met Inter Milan twee keer kampioen werd, de beker won en ook de Supercup aan zijn erelijst toevoegde."

Club Brugge heeft stevige transfer beet met Yann Sommer

"Op internationaal niveau verdedigde Sommer jarenlang de kleuren van Zwitserland. De doelman debuteerde in 2012 voor de nationale ploeg en speelde in totaal 94 interlands. Sommer tekent nu een contract tot 2029 bij Blauw-Zwart. Welkom bij Club, Yann!"

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Een driejarig contract is het dus geworden voor de ervaren Sommer. Daardoor wordt Argus Vanden Driessche nog even in de wachtrij geplaatst bij Club Brugge. Hij kan bij Club NXT minuten blijven maken en zachtjesaan gebracht worden in de A-kern.

4 reacties
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Inter Milaan
Yann Sommer

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