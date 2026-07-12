'Club Brugge wil doelman én middenvelder uit Serie A'

Aan uitgaande zijde lijkt er veel te gaan gebeuren bij Club Brugge. En dus moet er ook aan inkomende zijde heel wat gaan gebeuren. Een paar hete en nijpende dossiers liggen nog steeds op tafel bij de Bruggelingen en dus is actie stilaan nodig.

Simon Mignolet stopt, Dani van den Heuvel is vertrokken, Aleksandar Stankovic is terug naar Internazionale en aan de mouwen van heel wat andere spelers wordt nog getrokken. Denk daarbij aan Onyedika, Tzolis, Tresoldi en anderen.

En dus moet er ook versterking gaan komen. In doel wordt daarvoor - ondanks eerdere berichten - nog steeds vooral gedacht aan Yann Sommer. Die is einde contract bij Internazionale en zou voor een of meerdere seizoenen naar Club Brugge moeten komen.

Club Brugge speurt in Italië naar versterking

Er zijn veel kapers op de kust voor de transfervrije doelman, maar volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri is de zaak zeker nog niet begraven wat Club Brugge betreft. Met onder meer Ryan hebben ze wel alternatieven achter de hand.

En ondertussen wordt ook op het middenveld naarstig gespeurd naar mogelijke aanwinsten. Augusto Owusu werd al genoemd, net als Teboho Mokoena onder meer. Maar de speler waar ze het meest naar azen komt ook uit de Serie A.

Club Brugge heeft stevige doelen en wil die bereiken met Sommer en Engelhardt

Volgens Sacha Tavolieri toont Club grote interesse voor Yannik Engelhardt, een 25-jarige middenvelder van het Italiaanse Como 1907. De gesprekken tussen beide clubs zouden nog altijd volop aan het lopen zijn, al is er tot op heden nog geen sprake van een mogelijke overeenkomst tussen beide partijen.





Een en ander maakt wel duidelijk dat Club Brugge bij het zoeken naar nieuwe profielen ook naar de grote(re) namen kijkt en transfers wil maken met onmiddellijke impact. Ook in het seizoen 2026-2027 zijn de doelen dan ook weer scherp gesteld: Europees zo hoog mogelijk scoren in de Champions League en ondertussen ook mikken op titel nummer 21 in de Jupiler Pro League.