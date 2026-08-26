Grote persoonlijke overwinning voor Jérémy Doku: "Het is een eer"

Jérémy Doku heeft zijn toekomst bij Manchester City voor lange tijd vastgelegd. De Rode Duivel tekende een nieuw contract tot 2031 en reageerde zichtbaar trots. Voor hem voelt de verlenging ook als een bevestiging van wat hij sinds zijn komst uit Rennes heeft proberen te bewijzen.

In augustus 2023 maakte Jérémy Doku voor 60 miljoen euro de overstap van Rennes naar Manchester City. Daarmee zette hij de grootste stap uit zijn carrière en belandde hij bij een van de absolute topclubs van Europa. Bijna drie jaar later heeft de Belgische flankaanvaller zijn plaats in Manchester duidelijk verdiend.

Doku kwam ondertussen 132 keer in actie voor City. Daarin was hij goed voor 22 doelpunten en 34 assists. Ook vorig seizoen liet hij zich nadrukkelijk zien met acht goals en veertien assists in 47 wedstrijden. Manchester City heeft die prestaties recent beloond met een nieuw contract tot de zomer van 2031.

Doku trots op nieuw contract

Voor de 24-jarige Rode Duivel betekent die verlenging veel. “Het is echt een voorrecht. Het is een eer om voor zo’n club te mogen spelen”, reageert Doku.

Toen hij in Engeland aankwam, wilde hij vooral bewijzen dat hij thuishoorde op dat niveau. “Mijn eerste doel was om iedereen te tonen dat ik het verdiende om hier te zijn. Ik had niet het gevoel dat de hele wereld mij al kende. Ik wilde duidelijk maken dat ik hier niet toevallig was terechtgekomen en dat ik mijn plaats verdiende.”

Die bevestiging heeft hij ondertussen gekregen. Doku groeide stap voor stap uit tot een vaste waarde binnen de selectie van Manchester City en ziet zijn toekomst nu nog langer bij de club liggen.





“Dat ik nu een nieuw contract heb getekend en misschien tot mijn 29ste hier blijf, is ongelooflijk”, besluit hij. De contractverlenging onderstreept het vertrouwen dat Manchester City in Doku heeft. Voor de Belg ligt de uitdaging nu in het verder uitbouwen van zijn rol en opnieuw een stap vooruit zetten binnen een ploeg die elk seizoen voor de grootste prijzen strijdt.