Goed nieuws voor KAA Gent, maar Rik De Mil laat ook één speler thuis: "Niet genoeg scherpte"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Goed nieuws voor KAA Gent, maar Rik De Mil laat ook één speler thuis: "Niet genoeg scherpte"
Foto: © photonews
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KAA Gent staat donderdagavond voor een Europese wedstrijd waarin weinig ruimte is voor fouten. Na de 0-0 uit de heenwedstrijd tegen Hibernian ligt alles nog open. De Buffalo’s moeten in Schotland dus zelf het verschil maken om de leaguefase van de Conference League te bereiken.

De uitgangspositie is tegelijk simpel en gevaarlijk. Gent hield vorige week de nul, maar slaagde er niet in om thuis een voorsprong op te bouwen. Daardoor wacht nu een beslissende verplaatsing naar een vol stadion, waar Hibernian gedragen zal worden door een stevige thuisreputatie en veel sfeer op de tribunes.

Volgens Het Nieuwsblad kan Rik De Mil opnieuw rekenen op Christian Burgess. De verdediger kampte met last aan de bovenbenen en miste daardoor speeltijd, maar is opnieuw inzetbaar. “Christian Burgess is fit, maar het heeft wel enkele dagen geduurd. Het was minder erg dan de vorige keer, maar zijn bovenbeen stijfde op en daarom wilde hij geen risico nemen.”

Burgess terug, Dean blijft thuis

De rest van de kern is grotendeels beschikbaar. Enkel Goore en Matisse Samoise zijn geblesseerd. Dat geeft De Mil meerdere mogelijkheden voor zijn basiself, al ontbreekt Max Dean opvallend in de selectie.

De spits wil graag een transfer maken en reist niet mee naar Schotland. De Mil legt de oorzaak vooral bij de mentale scherpte die hij de voorbije weken bij Dean miste. “Bij Dean zag ik niet genoeg scherpte, dat is het verhaal van de voorbije weken en dat is jammer.”

De trainer maakt duidelijk dat hij geen uitzondering wil maken omdat Dean sportief belangrijk zou kunnen zijn. Voor hem primeert de groep. Gent trok naar Schotland met spelers die volgens De Mil volledig met hun hoofd bij de Europese opdracht zijn.

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Dat kan belangrijk worden in een wedstrijd waarin details waarschijnlijk zwaar zullen doorwegen. In de heenwedstrijd kreeg Gent geen overvloed aan kansen, maar wel enkele mogelijkheden die volgens De Mil benut hadden moeten worden.

Gent wil Hibernian meteen terugduwen

Aan de speelwijze wil de trainer niets veranderen. Gent zal opnieuw proberen om vanuit zijn eigen voetbal Hibernian achteruit te drukken. Alleen moet dat volgens De Mil sneller, scherper en efficiënter.

“Wij willen met ons voetbal de tegenstander achteruitduwen en dat zullen we nog sneller moeten doen en daarbij ook creatief en efficiënt zijn.” De boodschap is duidelijk: Gent wil niet afwachten en hopen op een moment, maar zelf het initiatief nemen.

Het grote verschil met eerdere Europese rondes is dat Gent het nu niet thuis kan afmaken. De beslissing valt in Schotland, in een stadion waar Hibernian op veel steun zal kunnen rekenen. De Mil ziet daarin wel een test waar zijn ploeg al gedeeltelijk op voorbereid is.

Hij verwijst naar eerdere ervaringen in Europa, waaronder de wedstrijd in Göteborg. Zulke avonden moeten Gent helpen om met druk, lawaai en een vijandige omgeving om te gaan.

Na de 0-0 uit de heenwedstrijd is het scenario helder. Eén overwinning volstaat om door te stoten, maar Gent zal daarvoor efficiënter moeten zijn dan vorige week. Met Burgess opnieuw beschikbaar, Dean buiten de groep en een duidelijke aanvallende intentie trekt De Mil naar Schotland voor een wedstrijd waarin het Europese seizoen van de Buffalo’s op het spel staat.

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