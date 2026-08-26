Wouter Vrancken en Hearts overleven knotsgekke avond met tien man en penalty’s

Wouter Vrancken heeft met Hearts alsnog zijn Europese seizoen gered. Na eerdere uitschakelingen in de voorrondes van zowel de Champions League als de Europa League hing alles af van de play-offs van de Conference League. Ook daar werd het woensdagavond een zenuwslopende avond tegen Rapid Wien.

De heenwedstrijd was op 2-2 geëindigd, waardoor alles nog openlag. In Oostenrijk kreeg Hearts het al snel lastig. Na een halfuur bracht Karade Rapid op voorsprong en leek de ploeg van Vrancken steeds verder van Europees voetbal weg te zakken.

Met tien man terug in de wedstrijd

De situatie werd nog moeilijker toen Magnusson in de 76ste minuut zijn tweede gele kaart kreeg. Hearts moest met tien verder en stond op dat moment nog altijd 1-0 achter.

Toch kwam de reactie vrijwel onmiddellijk. Drie minuten na de rode kaart zorgde Kaboré voor de 1-1. Daardoor bleef Hearts in leven en werden uiteindelijk verlengingen afgedwongen.

Ook daarin moest de Schotse club met tien man verder. Vrancken kreeg in de honderdste minuut plots reden om te vieren. Miller scoorde de 1-2 en zette Hearts voor het eerst die avond op voorsprong in het dubbele duel. De kwalificatie leek daarmee binnen handbereik, maar Rapid Wien gaf zich nog niet gewonnen.

Nieuwe klap in minuut 119

In de 119de minuut kreeg Hearts alsnog een bijzonder harde tik. Nenad Cvetkovic maakte er 2-2 van, waardoor strafschoppen nodig waren om te bepalen wie naar de League Phasel van de Conference League mocht.





Daar hield Hearts uiteindelijk het hoofd koel. Ondanks de lange periode met tien man trok de ploeg van Vrancken aan het langste eind in de strafschoppenreeks.

Voor de Belgische trainer was dat een belangrijke opsteker na een moeizame Europese start. Hearts was eerder al uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League en Europa League, waardoor de Conference League de laatste kans was om dit seizoen nog Europees actief te blijven.

Die laatste reddingsboei werd uiteindelijk gegrepen. Na een avond vol tegenslagen, een rode kaart, twee late doelpunten en strafschoppen verzekerde Hearts zich alsnog van een plaats in de League Phase.