Thomas Kaminski verlaat Engeland en trekt naar opvallende nieuwe club

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Thomas Kaminski verlaat Engeland en trekt naar opvallende nieuwe club
Foto: © photonews
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Thomas Kaminski staat voor een nieuwe buitenlandse stap. De 33-jarige doelman verlaat Charlton Athletic en trekt naar APOEL Nicosia, waar hij een contract voor drie seizoenen zal ondertekenen. Daarmee keert de Belg terug naar Cyprus, een competitie die hij uit een eerdere fase van zijn carrière al kent.

Volgens onze informatie is de overstap zo goed als afgerond. Kaminski ligt bij Charlton nog vast tot juni 2028, maar kiest na één seizoen in de Championship alweer voor een nieuwe uitdaging. Afgelopen zomer maakte hij de overstap naar Charlton en sindsdien kwam hij er 37 keer in actie.

Terug naar Cyprus

Voor Kaminski is Cyprus geen onbekend terrein. Eerder in zijn carrière verdedigde hij al het doel van Anorthosis. Nu volgt met APOEL Nicosia een tweede passage op het eiland, ditmaal bij een andere club.

Zijn loopbaan bracht hem ondertussen al langs heel wat ploegen. In België speelde hij voor Anderlecht, OH Leuven, Beerschot, KAA Gent en KV Kortrijk. Ook FC Kopenhagen stond op zijn cv voordat hij zich definitief in Engeland vestigde.

Vooral bij Blackburn Rovers bouwde Kaminski een stevige reputatie op. KAA Gent verkocht hem in 2020 aan de Engelse club, waar hij uiteindelijk 118 wedstrijden zou spelen. Dat is voorlopig het hoogste aantal wedstrijden dat hij voor één club verzamelde.

Na Engeland opnieuw een ander avontuur

In 2023 verliet Kaminski Blackburn voor Luton Town, dat destijds uitkwam in de Premier League. Zo kon hij zich ook daar tonen. Nadien volgde de overstap naar Charlton, maar ook daar blijft zijn verblijf dus beperkt. Na 37 wedstrijden kiest hij nu voor APOEL.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde nog ongeveer één miljoen euro. Met zijn ervaring moet Kaminski in Nicosia meteen een belangrijke rol kunnen opnemen.

Op zijn 33ste voegt hij zo opnieuw een opvallend hoofdstuk toe aan zijn carrière. Na België, Denemarken, Engeland en een eerdere periode in Cyprus keert hij nu terug naar het eiland, waar een contract voor drie seizoenen op hem wacht.

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Apoel Nicosia
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