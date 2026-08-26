Live. Transfernieuws 26/8: ferme bocht in verhaal Lukebakio

Redactie
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Live. Transfernieuws 26/8: ferme bocht in verhaal Lukebakio
Foto: © photonews
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

KAA Gent verhoogt zoektocht naar spits, maar wil zich ontdoen van vier spelers

KAA Gent speelde in eigen huis 0-0 gelijk tegen Hibernian. Daardoor hebben ze weliswaar alles nog in handen voor de terugwedstrijd in Edinburgh, maar scoren lukte toch alweer niet. En dus lijkt er toch iets te moeten gaan gebeuren voorin bij De Buffalo's. Rik De Mil beseft dat er iets moet gebeuren. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Ferme bocht in het verhaal rond Dodi Lukebakio

De toekomst van Dodi Lukebakio (28) bij SL Benfica lijkt bijzonder onzeker. Volgens de Portugese krant Record komt de Rode Duivel niet meer voor in de plannen van trainer Marco Silva.

Silva nam deze zomer over van José Mourinho en gunde Lukebakio in de eerste twee competitiewedstrijden slechts een korte invalbeurt van ongeveer vijftien minuten. Een definitief vertrek uit Lissabon lijkt dan ook steeds waarschijnlijker.

Besiktas niet langer een optie voor Lukebakio

Besiktas werd de voorbije uren nadrukkelijk genoemd als mogelijke bestemming voor de voormalige speler van onder meer Anderlecht, Sevilla, Hertha Berlijn en Wolfsburg. Er gingen zelfs geruchten dat de Turkse topclub, waar ook Leandro Trossard actief is, meer dan 20 miljoen euro zou willen betalen.

Record spreekt dat verhaal echter tegen. Volgens de Portugese bron heeft Besiktas geen concreet bod uitgebracht op Lukebakio. De club uit Istanbul zou zijn pijlen namelijk al op een andere flankaanvaller hebben gericht. Het zou gaan over Ernest Poku.

Werk aan de winkel bij Genk: één prioriteit, vier spelers mogen/moeten weg

KRC Genk staat momenteel negende in het klassement met 4 op 9. Als Anderlecht en STVV hun wedstrijd inhalen kan dat zelfs nog een elfde plaats worden. Nochtans had het zomaar anders kunnen lopen, zoveel is duidelijk. De komende dagen moet er op de transfermarkt nog wel wat gebeuren om competitiever het seizoen in te kunnen trekken. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Anderlecht wil meteen opvolger voor Saliba in huis halen

Volgens Sacha Tavolieri en verschillende Portugese bronnen heeft Anderlecht zijn oog laten vallen op Santi Garcia (24), de middenvelder van Gil Vicente. De Spanjaard zou zelf al openstaan voor een transfer naar het Lotto Park. De onderhandelingen met zijn club vormen evenwel de grote uitdaging, want Garcia ligt in Portugal nog vast tot 2028.

RSC Anderlecht wil niet tot het absolute gaatje gaan voor Santi Garcia

Het Portugese medium Sapo meldde vorige week dat Gil Vicente niet onder de twaalf miljoen euro wil zakken voor Garcia. Een stevig bedrag, zeker omdat Transfermarkt zijn marktwaarde momenteel op vier miljoen euro schat.

Anderlecht is niet de enige geïnteresseerde club. Toulouse werd eerder eveneens genoemd als kandidaat, zo schreef Record ongeveer twee weken geleden. Ook vanuit Spanje zou er interesse zijn voor de voormalige jeugdspeler van Getafe.

Club Brugge heeft beet: medische testen en handtekening voor toptalent

Club Brugge wil zich nog stevig gaan versterken op de transfermarkt. Daarbij zouden ze nu ook willen aankloppen bij Bayern München. Wisdom Mike zou wel eens de groeibriljant van de toekomst kunnen/moeten worden op Jan Breydel. (Lees meer)

DONE DEAL: Anderlecht incasseert vele miljoenen

Villarreal CF en RSC Anderlecht hebben een akkoord bereikt over de transfer van Nathan Saliba. Hij zal de komende vijf seizoenen – tot juni 2031 – uitkomen voor 'El Submarino Amarillo'. De langverwachte deal tussen Villarreal en Anderlecht is zo helemaal rond. (Lees meer)

Club Brugge blijft het hard spelen en trekt aan de rem in miljoenendeal

Club Brugge blijft het hard spelen en trekt aan de rem in miljoenendeal

Joel Ordonez zou dit seizoen nog steeds het shirt van Club Brugge kunnen dragen. De Ecuadoraanse verdediger is sinds het WK 2026 geblesseerd en kwam daardoor nog niet opnieuw in actie. Lange tijd leek een transfer onvermijdelijk, maar die piste is vandaag minder duidelijk. Aston Villa wil hem graag naar de Premier League halen, al houdt Club Brugge voorlopig de voet stevig op de rem. (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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