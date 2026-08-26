LIVE - Speeldag 4 JPL: David Guetta voor de sfeer, Leko verwacht pas in september kruissnelheid

De competitie is opnieuw begonnen. Dit weekend staat speeldag 4 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.

Speeldag 3 was nog een gebroken speeldag, zoals dat heet. Zes wedstrijden werden dit weekend gespeeld, de drie andere worden maar gespeeld op 2 en 3 september. Dat is om STVV, Anderlecht en KAA Gent de komende weken alle kansen te geven om zich Europees te plaatsen.

En dus gaat deze week ook veel aandacht naar die ploegen in de Europese competities. Vooral voor KAA Gent staat er wel héél veel op het spel. Zij moeten in Edinburgh voorbij Hibernian zien te raken om ook de League Phase van de Conference League te halen.

Club Brugge gaat pas half september onder stoom komen

Ondertussen is Club Brugge nog niet op toerental gekomen. Volgens Ivan Leko zal dat maar tegen half september het geval zijn. Ondanks de leidersplaats met 9 op 9 en een doelsaldo van +7 is blauw-zwart volgens de coach nog niet onder stoom.

Tegen half september moet dat wél het geval zijn. Dan speelt blauw-zwart in de Champions League zijn eerste wedstrijd ook ongeveer. Peter Vandenbempt maakte zich al zorgen in de zaak en vreest voor een mogelijk totaal niet spannende titelstrijd.

Club Brugge naar optreden van David Guetta om de sfeer in de ploeg te krijgen

Aankomend weekend is er de Slag om Vlaanderen tegen KAA Gent, waar de Buffalo's met veel vertrouwen of een ferme domper aan zullen mogen/moeten beginnen. Deze zomer werkte Club Brugge volgens Het Laatste Nieuws dan weer vooral aan de teambuilding.





Club trok eind juli op oefenkamp naar Bretagne, maar daarna volgden al veel momentjes van verbinding om verder aan de teambuilding te werken. Daarbij hoorde ook een concert van David Guetta waar de hele ploeg heen ging, net als etentjes en andere avondjes uit. Ook de komende weken willen ze dat nog een paar keer gaan herhalen.