Werk aan de winkel bij Genk: één prioriteit, vier spelers mogen/moeten weg

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Werk aan de winkel bij Genk: één prioriteit, vier spelers mogen/moeten weg
Foto: © photonews
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KRC Genk staat momenteel negende in het klassement met 4 op 9. Als Anderlecht en STVV hun wedstrijd inhalen kan dat zelfs nog een elfde plaats worden. Nochtans had het zomaar anders kunnen lopen, zoveel is duidelijk. De komende dagen moet er op de transfermarkt nog wel wat gebeuren om competitiever het seizoen in te kunnen trekken.

Een defensieve middenvelder die de ploeg meer stabiliteit kan geven, is de prioriteit voor KRC Genk. Dat laat Het Belang van Limburg weten, een week voor het sluiten van de transfermercato van deze zomer.

Het is een noodzaak om op die plaats te gaan versterken, want de speler die ze aantrokken om op die plaats voor die stabiliteit te gaan zorgen is ondertussen meteen uitgevallen.

KRC Genk zag Kenan Haroun uitvallen en zoekt nieuwe verdedigende middenvelder

Voor Kenan Haroun werd het een debuut in mineur bij de Limbugers. Hij viel uit met een kruisbandblessure en mist op die manier (zo goed als) het volledige huidige seizoen.

En dus moet er een nieuwe verdedigende middenvelder in huis gehaald worden. Een slot op de deur, waardoor er meer stabiliteit in de ploeg komt. Zowel tegen Zulte Waregem als tegen Antwerp was al duidelijk dat er op die plaats wel wat bij mag om voor rust te zorgen.

Zakaria El Ouahdi gaat deze zomer nog vertrekken bij Genk

Bryan Heynen kreeg de voorbije dagen de wind van voren, maar met een verdedigende middenvelder achter zich zou ook hij mogelijk beter tot zijn recht kunnen komen. Aan uitgaande zijde wordt ondertussen nog een oplossing gezocht voor liefst vier spelers. 

Hendrik Van Crombrugge en Mujaid Sadick, die dit seizoen niet meer met de A-kern trainen, mogen vertrekken bij KRC Genk. Ook Jarne Steuckers mag vertrekken. En het geld moet vrijkomen via een deal voor Zakaria El Ouahdi. Die was in de voorbije transfermercato's telkens heel stil en gewillig, maar zou deze zomer eindelijk een deal naar het buitenland mogen maken van de club. Al zal net als altijd gelden dat er enkel sprake van een transfer kan zijn tegen de juiste prijs.

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