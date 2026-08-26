Club Brugge blijft het hard spelen en trekt aan de rem in miljoenendeal

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Club Brugge blijft het hard spelen en trekt aan de rem in miljoenendeal
Foto: © photonews
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Joel Ordonez zou dit seizoen nog steeds het shirt van Club Brugge kunnen dragen. De Ecuadoraanse verdediger is sinds het WK 2026 geblesseerd en kwam daardoor nog niet opnieuw in actie. Lange tijd leek een transfer onvermijdelijk, maar die piste is vandaag minder duidelijk. Aston Villa wil hem graag naar de Premier League halen, al houdt Club Brugge voorlopig de voet stevig op de rem.

Volgens Het Laatste Nieuws hebben Club Brugge en Aston Villa nog geen akkoord bereikt over Joel Ordonez. Als de Engelsen hun voorstel niet verbeteren, is het goed mogelijk dat Ordonez ook na het sluiten van de transfermarkt gewoon in Brugge blijft.

De club uit Birmingham zou een specifieke formule op tafel hebben gelegd. Aston Villa wil de 22-jarige Ordonez eerst voor één seizoen huren, om hem daarna definitief over te nemen. Op die manier kan de Premier League-club de financiële last van de transfer spreiden.

Ordonez Joel - Onyedika Raphael - Tzolis Christos
© photonews

De totale som zou rond de 30 miljoen euro liggen. Club Brugge staat niet per definitie weigerachtig tegenover een huurconstructie met aankoopverplichting, maar wil wel sluitende garanties. blauw-zwart wil vermijden dat de uiteindelijke betaling afhankelijk wordt van speeltijd, prestaties van Ordonez of de resultaten van Aston Villa.

Club Brugge speelt het hard in deal Ordonez

Bij Club Brugge willen ze de waarde van hun verdediger maximaal beschermen. De Belgische landskampioen zou rekenen op een vast bedrag van minstens 30 miljoen euro, aangevuld met bonussen en een percentage op een latere doorverkoop.

Zo wil Club Brugge mee profiteren wanneer Ordonez zich in Engeland verder ontwikkelt en later voor een nog hoger bedrag vertrekt. De Bruggelingen kennen de marktwaarde van de Ecuadoriaan: vorig jaar werd naar verluidt nog een bod van Crystal Palace ter waarde van 40 miljoen euro afgewezen.

Speelt voetblessure Ordonez en Club Brugge parten?

De blessure aan het middenvoetsbeentje van zijn rechtervoet veranderde de situatie wel. Eerder hadden verschillende grote Europese clubs interesse getoond, waaronder Paris Saint-Germain. Door zijn blessure koelden enkele dossiers af en werd een absolute toptransfer deze zomer moeilijker.

Toch maakt Club Brugge zich volgens Het Laatste Nieuws weinig zorgen. Ordonez herstelt goed en zijn terugkeer op het veld komt dichterbij. Omdat hij nog tot juni 2029 onder contract ligt, staat de club niet onder druk om hem nu te verkopen.

Of gewoon een nieuwe contract voor Joel Ordonez?

Dat kan ook sportief een rol spelen. Lee Hanbeom, de mogelijke vervanger van Ordonez, zal later dit jaar ongeveer vijf weken ontbreken door de Azië Cup met Zuid-Korea.

Een langer verblijf in Brugge zou zelfs kunnen uitmonden in een nieuw contract. Als Aston Villa en Club Brugge niet tot een vergelijk komen, kan Ordonez na zijn revalidatie opnieuw aansluiten bij de selectie van blauw-zwart en zijn plaats in de ploeg heroveren.

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