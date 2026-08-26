Konadu ruilt Ajax voor Lommel en ontdekt dat één ding exact hetzelfde blijft

Don-Angelo Konadu had zich zijn eerste wedstrijd voor Lommel moeilijk beter kunnen voorstellen. De 20-jarige spits, die op huurbasis overkwam van Ajax met een aankoopoptie, kreeg tegen Westerlo meteen een basisplaats en vond bij de ruime 4-0-zege ook direct de weg naar doel.

Veel aanpassingstijd lijkt Konadu voorlopig niet nodig te hebben. De aanvaller voelt zich naar eigen zeggen snel opgenomen in zijn nieuwe omgeving. “De jongens hebben me heel goed ontvangen en ook de mensen binnen de club hebben me meteen goed opgevangen. Dat maakt het makkelijk om je snel thuis te voelen.”

Vertrouwen na moeilijke week

Lommel kwam tegen Westerlo met een stevige reactie na de nederlaag tegen Charleroi. Voor Konadu kwam die sterke prestatie niet volledig uit de lucht vallen. Op training had hij al gezien hoeveel kwaliteit er in de groep zit.

“Het was vooral een kwestie van vertrouwen hebben. Vandaag hebben we aan de fans kunnen laten zien wat we kunnen”, vertelt hij. Zijn eigen aandeel mocht er meteen zijn: Konadu scoorde bij zijn debuut en kon zo direct vieren voor zijn nieuwe supporters.

“Er zat heel veel emotie in. Ik ben gewoon heel blij dat ik hier ben en meteen mijn eerste goal heb kunnen maken. Hopelijk volgen er nog veel.”

De overstap van Ajax naar Lommel brengt uiteraard ook een compleet andere omgeving met zich mee. Konadu wijst onder meer naar het verschil in stadion en publiek. Bij Ajax was hij gewend aan wedstrijden voor tienduizenden mensen, terwijl de omstandigheden in Lommel kleinschaliger zijn.





“Je moet altijd presteren”

Minder druk voelt hij daardoor echter niet. “Of je nu bij Ajax speelt of hier: je wordt geacht om goed te spelen en je niveau te halen.” Dat is precies waarvoor Konadu naar België kwam. De spits wil vooral veel minuten maken en zich verder ontwikkelen.

Zijn persoonlijke doelen zijn dan ook duidelijk. “Ik wil zoveel mogelijk spelen, zoveel mogelijk doelpunten maken en gewoon belangrijk zijn voor deze ploeg.”

Met een doelpunt bij zijn eerste optreden is de start alvast gemaakt. Voor Lommel wordt het nu interessant om te zien hoe snel Konadu zijn plaats kan opeisen en of de huurperiode uiteindelijk kan uitmonden in een definitief verblijf.