'Anderlecht schakelt meteen: nieuwe middenvelder in de pijplijn'

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| 4 reacties
'Anderlecht schakelt meteen: nieuwe middenvelder in de pijplijn'
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht blijft zich roeren op de transfermarkt. RSCA staat op het punt om de uitgaande transfer van Nathan Saliba naar Villarreal af te ronden, maar gaat meteen op zoek naar versterking voor het middenveld. De onderhandelingen zouden volop lopen.

Anderlecht ziet Saliba vertrekken, maar ...

Anderlecht staat op het punt om een mooie financiële slag te slaan. Volgens Het Laatste Nieuws is Nathan Saliba voor 15 miljoen euro op weg naar het Spaanse Villarreal. Financieel zou RSCA stevig langs de kassa passeren, maar sportief laat Saliba wel een leemte achter.

De Canadees groeide in no time uit tot een sterkhouder in het Lotto Park. Met zijn verbetenheid, duelkracht en loopvermogen werd hij een van de aanjagers bij paars-wit. Na een goed WK besloot Villarreal door te duwen en 15 miljoen euro op tafel te leggen.

... Santiago García is mogelijk op komst

Dat geeft Anderlecht financiële ademruimte om op zoek te gaan naar een nieuwe middenvelder. Volgens journalist Sacha Tavolieri wil de recordkampioen shoppen in Portugal. Daar zou het Santiago García van Gil Vicente in het vizier hebben.

García is een 24-jarige aanvallende middenvelder met de Spaanse nationaliteit. Met zijn 1,88 meter is hij een fysiek sterke verschijning die ook centraal op het middenveld of op de flank uit de voeten kan. Hij speelt sinds de zomer van 2024 voor Gil Vicente, dat hem overnam van de B-ploeg van Getafe. Voor de hoofdmacht van de LaLiga-club kwam hij tot twee optredens.

Anderlecht en Gil Vicente onderhandelen

Bij Gil Vicente is García een basispion. Vorig seizoen was hij goed voor 34 optredens. Daarin scoorde hij zes goals en gaf hij drie assists. Aanvallend draagt hij dus meer dan zijn steentje bij.

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De onderhandelingen zouden momenteel lopen. Anderlecht boekt volgens Tavolieri vooruitgang, maar de transferprijs zou een heikel punt zijn. Volgens Transfermarkt moet de speler momenteel 4 miljoen euro kosten. García zelf zou alvast groen licht gegeven hebben voor een transfer naar onze hoofdstad.

🟣 RSC Anderlecht making progress in talks with Gil Vicente for Santiago Garcia.

🇪🇸 Highly rated by the club’s management, the midfielder has given the green light to the Mauves’ project.

🔴⚪️🔵 Negotiations with Gil Vicente remain complicated about the fee, but RSCA remain in… pic.twitter.com/H1gQRjrN1q

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 25, 2026
4 reacties
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Anderlecht
Gil Vicente
Nathan-Dylan Saliba

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