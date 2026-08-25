Deze coaches moeten nu al opletten: onze eerste trainersbarometer van het seizoen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Deze coaches moeten nu al opletten: onze eerste trainersbarometer van het seizoen
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De Jupiler Pro League is ondertussen amper drie speeldagen ver. En toch wordt hier en daar toch al gewag gemaakt van een paar ploegen waar toch heel wat aan het gebeuren is. Mogelijk dat er de komende weken zelfs al gesproken zal worden over een aantal nakende trainerswissels. Dat kan natuurlijk enkel of toch vooral in België.

Drie speeldagen ver en er wordt hier en daar al gesproken over het mogelijk vervangen van een aantal trainers. "Wordt Fred Vanderbiest de eerste coach die baan moet ruimen in de competitie? De kans bestaat", aldus Stijn Stijnen in Ongefilterd bijvoorbeeld.

Het mogelijke voordeel voor bepaalde coaches is dat er dit seizoen 34 speeldagen zijn en er dus nog wat meer kan worden rechtgezet, zeker onderaan het klassement, ondanks een slechte of mindere start van zus of gene ploeg.

Gelukkig valt de interlandperiode dit seizoen iets later

En bovendien is er geen interlandperiode begin september, waardoor de ploegen toch zeven speeldagen de tijd krijgen tot er een dubbele interlandperiode is met vier wedstrijden op twee weken en er drie weken geen voetbal is in de Jupiler Pro League.

Een interlandbreak is een periode waarin het vaakst coaches worden ontslagen doorheen de tijd. Dat is dus gelukkig nog even wachten. Maar ondertussen is er toch al heel wat geschreven over een paar ploegen en dus is het tijd om toch al eens een eerste trainersbarometer op te stellen en die om de X aantal weken onder de microscoop te leggen.

VEILIG OF ZEER VEILIG: Rik De Mil, Mario Kohnen, Ivan Leko, Marvin Compper, Michael Beale, David Hubert, Vincent Euvrard, Vitor Bruno, Lee Johnson, Tim Bakens

Het merendeel van de coaches mogen op dit moment nog op beide oren slapen. In sommige gevallen omdat hun ploeg beter presteert dan verwacht, in andere gevallen omdat de nieuwe coach nog zo nieuw is dat er nog geen spanningen konden ontstaan.

Bij alle ploegen telt natuurlijk hetzelfde: een paar slechte weken en de wereld kan er meteen anders uitzien. Eventueel een Europese uitschakeling kan ook zijn gevolgen hebben voor bijvoorbeeld Rik De Mil naar de weken erna, maar alles is voor deze ploegen op dit moment meer dan onder controle.

VOORLOPIG VEILIG: Issame Charaï, Frédéric De Meyer, Lars Friis, Michiel Jonckheere, Timmy Simons, Edward Still

KVC Westerlo begon teleurstellend aan het seizoen en bij Westerlo heeft de Turkse eigenaar voorlopig toch wel veel ambitie. Ook STVV is na een seizoen met heel veel hoogtepunten nu een beetje op zoek naar zichzelf, al kwam de Europese overwinning wel op het juiste moment.

Ook bij KV Kortrijk, Cercle Brugge, OH Leuven en La Louvière werden nog geen grootse prestaties neergezet. En dus duurt het bij deze ploegen toch maar best geen vier extra weken meer. Met pakweg 0, 1 of 3 op 21 de interlandbreak in trekken zou voor al deze teams toch de paniek kunnen doen toenemen binnen de bestuurskamers.

TOCH MAAR OPLETTEN OF OP DE WIP: Jess Thorup, Fred Vanderbiest

Bij KRC Genk en bij KV Mechelen hadden ze zich van het nieuwe seizoen vermoedelijk toch wat meer voorgesteld. De Limburgers misten vorig seizoen Europees voetbal en dus moet er nu snel geschakeld worden. Zowel tegen Zulte Waregem als tegen Antwerp gaf het team echter een gelaten indruk. 

Ook - en zeker - na de tegendoelpunten die vielen. Daarmee is het aan De Condé om toch eens op tafel te slaan volgens de analisten. En bij Mechelen is er dus wel wat te doen over de zaak na een teleurstellend begin, waardoor er al wat druk staat op de wedstrijd in en tegen La Louvière. 

Voor beide coaches (en ploegen) zijn er wel verzachtende omstandigheden. Bij de Kakkers niet in het minst omdat er wel héél veel spelers zijn vertrokken of aan het vertrekken zijn, terwijl nieuwbakken coach Thorup ook nog een en ander slijpwerk te verrichten heeft.

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