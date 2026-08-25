Het is Union SG menens: nieuwe ferme investering is stap richting toekomst

Union SG heeft al heel wat flinke stappen gezet in zijn ontwikkeling. Nu wil het ook de academie verder gaan uitbreiden en daarmee een nieuwe stap zetten. De club droomt duidelijk groot en het laatste woord is zeker nog niet gezegd over de Brusselse reus in wording. Kan de nieuwe academie ook de jeugdteams gaan opwaarderen, waardoor er op termijn meer eigen jeugd doorstroomt?

Union Saint-Gilloise zet stevig in op de verdere uitbouw van zijn jeugdopleiding. De Brusselse club investeerde de voorbije periode in een nieuw hoofdgebouw, een frisse visuele identiteit en plant ook de opening van een Performance Hub. Dat nieuwe centrum moet spelers helpen om hun fysieke en sportieve ontwikkeling naar een hoger niveau te tillen.

Union SG zet nieuwe stap met zijn academie

Ook op menselijk vlak werd de Union Academy uitgebreid. De club haalde verschillende voltijdse jeugdtrainers aan boord voor de diverse leeftijdscategorieën. Academydirecteur Henk Mariman en methodologieverantwoordelijke Shawn Bishop begeleiden de integratie van die nieuwe medewerkers. De rode draad: een prestatiecultuur installeren die aansluit bij die van de A-kern.

De sportieve opmars van Union Saint-Gilloise is de voorbije jaren indrukwekkend geweest. De club groeide van tweedeklasser uit tot een vaste waarde aan de Belgische top en wil die groei nu ook doortrekken naar de eigen opleiding. Daarbij kijkt Union nadrukkelijk naar de grote talentenvijver in Brussel.

Breekt er hierdoor nieuw en meer talent door in Brussel?

“We willen met onze Union Academy een volgende stap zetten”, legt Mariman uit. “We proberen er dezelfde cultuur van hoge prestaties te creëren als bij de eerste ploeg. Daarom hebben we fors geïnvesteerd in infrastructuur en kennis. We willen maximaal gebruikmaken van het grote potentieel aan talent dat we hier in Brussel hebben.”

Volgens Bishop gaat een jeugdopleiding veel verder dan alleen de afzonderlijke jeugdploegen. “Een voetbalclub is niet louter een verzameling teams, maar een ontwikkelingsecosysteem. Bij Union willen we alle onderdelen daarvan verbinden rond hetzelfde doel: één spelidee, één ontwikkelingsfilosofie en één gezamenlijk traject.”



