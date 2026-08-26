DONE DEAL: Anderlecht incasseert vele miljoenen

Villarreal CF en RSC Anderlecht hebben een akkoord bereikt over de transfer van Nathan Saliba. Hij zal de komende vijf seizoenen – tot juni 2031 – uitkomen voor 'El Submarino Amarillo'. De langverwachte deal tussen Villarreal en Anderlecht is zo helemaal rond.

De Canadese voetballer traint woensdag al voor het eerst mee met zijn nieuwe ploeggenoten onder leiding van Iñigo Pérez bij Villarreal. Na de training wordt Saliba officieel gepresenteerd als speler van de club tijdens een evenement voor de pers in de perszaal van het trainingscomplex José Manuel Llaneza.

"Nathan-Dylan Saliba (7 februari 2004, Longueuil, Canada) is een talentvolle jonge middenvelder die met zijn passing linies kan doorbreken en vanuit de diepte dreigende loopacties kan maken. In Europa kwam hij uit voor RSC Anderlecht; daar speelde hij in totaal 50 wedstrijden en scoorde hij vijf keer", weten ze te melden op de webstek van de Spaanse club.

RSC Anderlecht neemt afscheid van Villarreal

In zijn thuisland speelde hij voor CF Montréal in de MLS, waar hij tot 78 optredens en één doelpunt kwam. Op 22-jarige leeftijd beschikt Nathan Saliba al over de nodige internationale ervaring. Hij speelde 18 interlands voor het Canadese nationale elftal en scoorde daarin drie keer. Met 'Les Rouges' leverde hij een indrukwekkende prestatie tijdens het recente WK voetbal van 2026.

Paars-wit reageerde zelf ook op de eigen webstek op de deal met de Spanjaarden en bevestigde zo de transfer: Nathan Saliba (22) maakt een transfer naar Spanje. De Canadese middenvelder maakt de definitieve overstap naar Villarreal CF in La Liga.



Lees ook... 'Anderlecht vangt stevige jackpot: transfer van 15 miljoen euro'›

Nathan Saliba kwam pas in de zomer van 2025 over van CF Montréal en groeide tijdens zijn eerste seizoen bij paars-wit uit tot een vaste waarde op het middenveld. In totaal kwam Nathan 50 keer in actie voor paars-wit. Daarin was hij goed voor 5 doelpunten en 2 assists. Nu vertrekt hij dus naar Spanje. Met de deal zou om en bij de vijftien miljoen euro gemoeid zijn. Met dat geld kan Anderlecht nu natuurlijk wel de markt op in de zoektocht naar nieuwe spelers.