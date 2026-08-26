Bob Madou komt met groot nieuws over nieuw stadion Club Brugge

De bouw van het nieuwe stadion in Brugge? Dat verhaal is nog niet geschreven. Nu is er ook een praktisch probleem opgedoken. Wat gaat er gebeuren met de erfpachtovereenkomst bijvoorbeeld? Bob Madou maakt zich echter sterk: de bouw van het stadion zal snel kunnen beginnen.

Dit weekend stond de Brugse derby op het programma. Club Brugge had genoeg aan een doelpunt van Tresoldi om de drie punten 'thuis' te houden. Jan Breydel was het schouwtoneel en de vraag is hoelang dat nog het geval is/zal zijn.

De bouw van het nieuwe stadion op de Olympia-site is namelijk dé talk of the town. En dat toch ondertussen al voor jaren. Het gaat ondertussen de goede kant uit, maar er zijn toch altijd nog een paar zaken op te lossen.

Club Brugge wil zo snel mogelijk bouwen aan nieuw stadion

Zes buren gingen namelijk in cassatie tegen de omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge. Toch kunnen de werken gewoon van start gaan. De procedure werkt namelijk niet opschortend. Club Brugge bevestigt dat het beroep geen impact heeft op de timing en dat de bouwwerken in principe dit najaar van start gaan.

Er is vorige week nog een probleem opgedoken: de erfpachtovereenkomst voor de Olympia-site, die eigendom is van de stad Brugge, is nog niet in orde. Bij een erfpacht- of opstalrecht maakt u een tijdelijk gebruik van een woning of een grond van iemand anders. U koopt dus niet de woning of de grond, maar mag deze voor een bepaalde periode bewonen of er woningen op bouwen.

Laatste problemen bijna van tafel en dan ...

Eens die erfpachtovereenkomst er is, staat niets de bouw in de weg. Al blijft het met twee woorden spreken in het moeilijke dossier, maar toch. Bob Madou maakt zich alvast sterk dat de bouw niet al te lang meer op zich zal laten wachten.





"We zijn begin juli vergund, in september communiceren we over het bouwtraject. Uiteraard hebben we niet sinds 2006 zitten wachten om nu aan een slakkengangetje verder te doen. Er is al veel werk verzet, we kunnen snel voortmaken. Het is raar om te zeggen, maar dit is onze grootste overwinning van de afgelopen jaren. Voor de ontwikkeling van de club is dit van een heel andere orde dan een goede mercato of een kampioenschap", aldus Madou in HUMO.