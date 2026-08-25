Peter Vandenbempt is hard voor Belgische topclub: "Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Peter Vandenbempt is hard voor Belgische topclub: "Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar"
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KRC Genk blijft met een bijzonder wrang gevoel achter na de spectaculaire 4-4 tegen Antwerp. De Limburgers stonden tien minuten voor tijd nog 1-4 voor, maar lieten de wedstrijd volledig uit handen glippen. Peter Vandenbempt ziet daarin vooral een mentaal probleem dat zich niet voor het eerst manifesteert.

Bij Sporza wees Vandenbempt meteen naar de houding van Jess Thorup na afloop. De Genk-coach maakte op zijn persconferentie een compleet verslagen indruk. “Hij zat erbij alsof hij net het einde van de wereld had vernomen en alleen overbleef”, klonk het. Volgens Vandenbempt weerspiegelde dat perfect wat er op het veld gebeurde.

Genk reageerde nauwelijks toen Antwerp in de slotfase terugkwam. Vandenbempt vergelijkt het met een bokser die zichzelf niet meer verdedigt. “Alsof je je handen laat zakken en zegt: vooruit, klop er maar op.” Voor hem was de totale ommekeer dan ook “onbegrijpelijk en onaanvaardbaar”.

Opvallend genoeg zag hij twee weken eerder iets gelijkaardigs tegen Zulte Waregem. Ook toen had Genk de partij onder controle, maar volgde na één tegendoelpunt een complete inzinking. Net dat terugkerende patroon baart hem zorgen.

Het vreemde is dat Genk tegelijkertijd liet zien hoe goed het kan voetballen. Na de rust op de Bosuil waren de Limburgers op momenten dominant. Rafiu Durosinmi maakte een sterke indruk en ook de Japanse spelers op de flanken overtuigden.

Gebrek aan leiderschap

Toch verdween alles in de slotfase. “Niemand houdt dan nog de bal bij”, merkte Vandenbempt op. Daan Heymans werd ingebracht als strijder, maar leed te veel balverlies. Achterin verdween de concentratie en niemand nam volgens hem het initiatief om het spel even stil te leggen.

“Niemand maakt eens een nuttige fout of scheldt een ploegmaat de huid vol.” Net dat gebrek aan leiderschap ziet Vandenbempt als een fundamenteel probleem. Daardoor spreekt hij van een half gemiste competitiestart. Genk had volgens hem op basis van het geleverde spel evengoed met negen op negen kunnen staan. En dat maakt de gemiste punten extra pijnlijk.

Vandenbempt blijft Genk nochtans zien als een ploeg die in de buurt van Club Brugge moet kunnen blijven. Maar zolang zulke instortingen blijven terugkeren, wordt het moeilijk om die ambitie ook waar te maken.

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