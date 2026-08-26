'Club Brugge zoekt plots oplossing voor Nilsson én verrassende naam'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Club Brugge zoekt plots oplossing voor Nilsson én verrassende naam'
Foto: © photonews
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Club Brugge is met een knappe 9 op 9 begonnen aan het seizoen. En dan moet het team nog onder stoom komen. Een paar spelers moeten dit seizoen op niet te veel kansen meer rekenen en kunnen op die manier nog gaan vertrekken.

Hanbeom Lee, Freddie Potts, Yann Sommer, Cheveyo Tsawa en Andrej Vasovic. Er zitten dezer weken heel wat nieuwkomers in de selectie bij Club Brugge. Er wordt ook nog werk gemaakt van Mike Wisdom om de rangen te versterken.

Maar waar er winnaars zijn, zijn er ook verliezers. De eerste wedstrijden van dit seizoen viel het meteen op: Lynnt Audoor valt naast de selectie. Voor hem lijkt de sportieve situatie bij Club Brugge steeds moeilijker te worden.

Lynnt Audoor mag vertrekken bij Club Brugge

En dus wil Club Brugge nu volgens Het Nieuwsblad een oplossing zoeken voor de jongeling. Het jeugdproduct werd in het seizoen 2023-2024 al eens uitgeleend aan KV Kortrijk, maar nu zou een definitieve oplossing moeten gevonden worden.

Audoor heeft een marktwaarde van 1,5 miljoen euro volgens Transfermarkt. De kans dat hij deze zomer nog zal vertrekken, mag realistisch worden ingeschat. De verdedigende middenvelder moet op zoek naar meer speelminuten, zoveel is duidelijk. Tot op heden zijn er geen concrete aanbiedingen voor Audoor, maar hij  kan zeker een koopje worden/zijn bij Club Brugge.

Club Brugge zoekt ook nog een oplossing voor Gustaf Nilsson

Bij Club Brugge is hij niet de enige die zal moeten vertrekken. Ook voor Gustaf Nilsson wordt nog steeds een oplossing gezocht. De Zweedse aanvaller is pas derde (of vierde) keuze voorin bij Club Brugge, na Tresoldi en Vermant onder meer.

Die horen bij de spelers die Club Brugge absoluut wil houden. En als Tresoldi toch nog verkocht zou worden, dan komt er sowieso een vervanger in huis. Voor Nilsson zijn de dagen op Jan Breydel geschreven. Hij heeft wel een pittig loon en lijkt op die manier niet makkelijk om (goedkoop) te verkopen. 

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