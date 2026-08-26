KAA Gent verhoogt zoektocht naar spits, maar wil zich ontdoen van vier spelers

KAA Gent speelde in eigen huis 0-0 gelijk tegen Hibernian. Daardoor hebben ze weliswaar alles nog in handen voor de terugwedstrijd in Edinburgh, maar scoren lukte toch alweer niet. En dus lijkt er toch iets te moeten gaan gebeuren voorin bij De Buffalo's. Rik De Mil beseft dat er iets moet gebeuren.

Vorig seizoen was efficiëntie al een codewoord, maar zeker geen toverwoord bij KAA Gent. En in het nieuwe seizoen moeten we dezelfde conclusie trekken tot dusver. Wie het positief bekijkt, die ziet vijf clean sheets in zeven wedstrijden en een ongeslagen track record. Maar er wordt ook alweer heel moeilijk gescoord.

Met Wilfried Kanga is de clubtopschutter vertrokken, terwijl ook Hyllarion Goore een transfer lijkt te kunnen gaan maken en er ook aan de mouw van Max Dean wordt getrokken. Die laatste wil vertrekken en dan zou de spoeling extra dun worden.

Analyse is gemaakt bij KAA Gent over wat er nodig is voorin bij de Buffalo's

Josué Vergara (19), Ibrahima Cissé (18), El Hadji Seck (19) zijn de mannen die het waar zouden moeten gaan maken. Mensen met talent en potentieel volgens Rik De Mil, maar ze zijn natuurlijk stuk voor stuk jong. En dus wordt de smeekbede om versterking steeds luider.

"In bepaalde fases mis je een game changer... Iemand die met een bepaalde flits dat blok kan doorbreken", klinkt het bij de coach. Veel zal afhangen van wat er in Edinburgh zal gebeuren en of de League Phase van de Conference League wordt gehaald.

Vier spelers mogen vertrekken bij KAA Gent

In dat geval moet de kern sowieso wat breder door de vele extra wedstrijden die er zullen gespeeld worden op donderdag. En dan kan er ook extra versterkt worden. In het andere geval is het aan De Buffalo's om het misschien te doen met wat er momenteel voorhanden is, al wil het ook een goed Europees ticket verzilveren naar volgend seizoen toe.





Zowel een spits als een rechterflankspeler worden gezocht, terwijl ook op links de spoeling nog steeds dun is. Creativiteit is gevraagd, maar makkelijk wordt het niet om een geweldige spits in huis te halen voor weinig geld. Pieter Gerkens, Atsuki Ito, Hugo Gambor en Tom Vandenberghe mogen ondertussen nog vertrekken volgens Het Belang van Limburg.