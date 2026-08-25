KAA Gent én Hibernian geloven er nog ontzettend in

Alles op alles, nu of nooit. KAA Gent staat op 90 (of 120) minuten van de League Phase in de Conference League. Beide ploegen lijken er na de heenwedstrijd die op 0-0 eindigde nog steeds in te geloven en daar is ook wel recht en reden toe.

KAA Gent heeft dit seizoen nog niet verloren en thuis tegen Hibernian al voor de vijfde keer in zeven wedstrijden de nul gehouden. Met een onwrikbaar blok kan je ook al een heel eind komen, al beseffen ze bij De Buffalo's dat er nog werkpunten zijn.

"Als we een ploeg wegduwen, moeten we meer kansen creëren. Je wil niet alleen balbezit. Het moet nog meer worden, we moeten nog tot meer kansen komen", beseft Rik De Mil dat zijn team toch nog werkpunten heeft.

KAA Gent gelooft er nog in ...

"We missen de creativiteit en hebben game changers nodig", vroeg hij ook nog om offensieve versterkingen om er dit seizoen in de competitie en Europa écht te staan. "Efficiëntie is belangrijk en dat moeten we nu laten zien in Edinburgh."

Ook Siebe Van Der Heyden beseft dat er nog werk is, maar heeft ook nog goede moed. "Ze hebben niks gecreëerd buiten de strafschop. Maar ook wij moeten meer gaan tot kansen komen en onze laatste pass zat niet altijd juist."

Maar dat doet Hibernian ook

"We weten dat er een moeilijke match aankomt in Schotland en de fans zullen er voor een fantastische atmosfeer zorgen, maar dat moet ons ook kunnen motiveren. We moeten defensief stabiel blijven en aanvallend maar laten zien."





Ook Hibernian gelooft er nog in, bij monde van coach David Gray: "In Pristina zei ik ook dat we het nog konden goedmaken en nu staan we hier op 90 minuten van de League Phase", verwees hij naar de 2-0 nederlaag bij Malisheva. In die tweede voorronde werd het 4-1 in Edinburgh. De match tegen Kilmarnock van afgelopen weekend werd net als die van Gent tegen OH Leuven uitgesteld. Volle focus op die laatste 90 minuten dus ...