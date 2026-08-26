Standard schakelt snel en wil uitpakken met opvallende terugkeer

Standard lijkt snel te schakelen nu Dennis Eckert Ayensa op weg is naar Gençlerbirliği. De Rouches hebben hun oog laten vallen op Andi Zeqiri, een oude bekende op Sclessin. De 27-jarige spits staat momenteel onder contract bij het Poolse Widzew Lodz, maar een terugkeer naar België wordt onderzocht.

Zeqiri kent Standard goed. De Zwitser speelde er in het seizoen 2024/25 op huurbasis en liet toen een degelijke indruk na. In 26 wedstrijden was hij goed voor tien doelpunten en vier assists. Een jaar na zijn vertrek kan hij nu mogelijk opnieuw aan de boorden van de Maas neerstrijken.

Volgens Sacha Tavolieri zijn de eerste gesprekken over een terugkeer inmiddels opgestart. Standard ziet in Zeqiri een mogelijke vervanger voor Eckert Ayensa, die dicht bij een definitieve transfer naar Turkije staat. Een akkoord is er voorlopig nog niet, maar het dossier is wel concreet.

🔴 EXCL - Le Standard sur Andi Zeqiri !



🇨🇭 Pour palier au départ de Dennis Eckert Ayensa, les Rouches pensent au profil de l’international suisse.



🗣️ Des pourparlers ont d’ores et déjà été engagés pour avancer sur la possibilité d’un retour en bord de Meuse. #mercato #RSCL #JPL pic.twitter.com/x5fpPx26Wt — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 26, 2026

Oude bekende op Sclessin

Zeqiri kwam in de zomer van 2023 voor het eerst naar België. Racing Genk betaalde toen 2,75 miljoen euro aan Brighton om hem binnen te halen. De spits kwam 39 keer in actie voor de Limburgers, maar slaagde er niet in om zich definitief vast te spelen.

Een jaar later volgde de uitleenbeurt aan Standard. Daar kreeg hij meer minuten en vond hij vlotter de weg naar doel. Na afloop keerde hij terug naar Genk, dat hem in de zomer van 2025 voor ongeveer twee miljoen euro verkocht aan Widzew Lodz.





Na één jaar alweer weg uit Polen?

In Polen kwam Zeqiri het voorbije seizoen 28 keer in actie. Toch zou zijn verblijf daar dus beperkt kunnen blijven tot één jaar. Standard ziet opnieuw mogelijkheden in de spits en heeft het gesprek inmiddels geopend.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel ongeveer twee miljoen euro. Zeqiri is bovendien Zwitsers international en verzamelde tot dusver achttien caps.

Voor Standard zou zijn komst alvast weinig aanpassing vergen. Zeqiri kent de club, de competitie en de omgeving. Nu moet blijken of de eerste contacten ook daadwerkelijk tot een tweede passage op Sclessin leiden.