Heeft Antwerp nieuw goudhaantje gevonden? Nieuw 18-jarig talent loopt al rond op de Bosuil

Antwerp blijft speuren naar jonge profielen met groeimarge. Op de Bosuil krijgt Ibrahim Diakité de komende periode de kans om zich te tonen. De 18-jarige verdedigende middenvelder is momenteel op proef en hoopt via trainingen een contract af te dwingen bij de Great Old.

Dat schrijft Het Nieuwsblad. Diakité komt uit de JMG-academie, een opleiding waar Antwerp de voorbije jaren al vaker interessante spelers vond. De club kent die markt intussen goed en boekte er eerder ook sportief én financieel succes mee.

Bekend terrein voor Antwerp

Diakité is niet te verwarren met zijn naamgenoot die momenteel bij Cercle Brugge speelt. De middenvelder die nu bij Antwerp test, is een Malinees jeugdinternational en staat nog onder contract bij de JMG-academie.

Die academie leverde Antwerp in het verleden al enkele opvallende namen op. Mahamadou Doumbia kwam er vandaan en groeide op de Bosuil uit tot een speler met een stevige marktwaarde. Vorige zomer werd hij uiteindelijk voor ongeveer 16 miljoen euro verkocht aan Al-Ittihad.

Ook Modibo Fofana maakte eerder de overstap vanuit dezelfde opleiding. Antwerp heeft dus al een duidelijk spoor lopen richting de JMG-academie en lijkt dat netwerk nu opnieuw te gebruiken om jong talent vroeg op te pikken.

Nieuwe kans na miljoenenverkopen

De timing is opvallend, want Antwerp kon eerder deze week nog Jules Ahoka verkopen aan Sunderland. De jonge Afrikaanse speler had amper vier wedstrijden voor de eerste ploeg gespeeld, maar leverde toch een transfersom van ongeveer tien miljoen euro op.





Dat soort dossiers tonen waarom Antwerp blijft investeren in jonge spelers met doorverkoopwaarde. Diakité krijgt nu de kans om tijdens trainingen te bewijzen dat hij in dat plaatje past. Een definitieve beslissing is er voorlopig nog niet.

Sportief begon Antwerp ondertussen sterk aan het nieuwe seizoen. De ploeg pakte zeven punten uit de eerste drie competitiewedstrijden en ontvangt dit weekend STVV op de Bosuil. Terwijl de eerste ploeg aan die goede start probeert verder te bouwen, wordt achter de schermen dus alweer naar de toekomst gekeken.