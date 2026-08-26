Dit seizoen al goed voor twee doelpunten: Standard ziet aanvaller na twee seizoenen vertrekken

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Dit seizoen al goed voor twee doelpunten: Standard ziet aanvaller na twee seizoenen vertrekken
Foto: © photonews
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Dennis Eckert Ayensa staat op het punt Standard opnieuw te verlaten. De 29-jarige spits is dicht bij een definitieve transfer naar Gençlerbirliği SK, waar een contract voor twee seizoenen met een optie op een extra jaar klaarligt. Voor de Rouches betekent zijn vertrek een opvallende aderlating, want Eckert Ayensa stond dit seizoen telkens in de basis en vond al twee keer de weg naar doel.

De aanvaller kwam in de zomer van 2024 voor het eerst op Sclessin terecht. Standard huurde hem toen van Union SG, dat hem twee jaar eerder naar België had gehaald. Na afloop van die uitleenbeurt keerde hij terug naar Union, maar in de zomer van 2025 maakte Standard zijn komst alsnog definitief.

Akkoord over 900.000 euro

Volgens Sacha Tavolieri hebben Standard en Gençlerbirliği inmiddels een akkoord bereikt over een transfersom van ongeveer 900.000 euro. Eckert Ayensa wacht alleen nog op de laatste documenten tussen beide clubs voordat hij naar Ankara kan afreizen om de transfer volledig af te ronden.

Opvallend is dat Standard een speler laat vertrekken die sportief nog volop werd gebruikt. In de eerste drie competitiewedstrijden van het seizoen stond Eckert Ayensa telkens aan de aftrap. Tegen Cercle Brugge was hij bovendien al goed voor twee doelpunten.

In totaal droeg de spits 75 keer het shirt van Standard. Daarin scoorde hij 17 keer en gaf hij drie assists. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde nog ongeveer twee miljoen euro.

Nieuw hoofdstuk in Turkije

Eckert Ayensa werd geboren in Duitsland, maar beschikt ook over de Iraanse nationaliteit. Met zijn transfer naar Gençlerbirliği begint hij opnieuw aan een buitenlands hoofdstuk in zijn carrière.

Voor Standard betekent de deal dat er opnieuw beweging komt in de kern. De club ontvangt een bedrag voor een speler die nog regelmatig werd gebruikt, maar ziet tegelijk ook een aanvaller vertrekken die dit seizoen al rendement bracht. Zodra de laatste formaliteiten zijn afgerond, moet Eckert Ayensa naar Turkije reizen om zijn contract te ondertekenen.

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