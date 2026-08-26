Rode Duivels krijgen ferme boost voor eerste thuismatch onder Van Bommel

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Rode Duivels krijgen ferme boost voor eerste thuismatch onder Van Bommel
Foto: © photonews
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De Rode Duivels hoeven niet te vrezen voor een lauwe start onder Mark van Bommel. Voor zijn eerste thuiswedstrijd als bondscoach tegen Frankrijk is het Koning Boudewijnstadion volledig uitverkocht. De clash met de vicewereldkampioen wordt zo meteen een stevige vuurdoop voor eigen publiek.

Mark van Bommel zal zijn eerste thuiswedstrijd als bondscoach van de Rode Duivels meteen in een vol Koning Boudewijnstadion afwerken. De Belgische voetbalbond maakte bekend dat alle tickets voor België-Frankrijk op 28 september de deur uit zijn.

Het wordt de tweede wedstrijd van de Rode Duivels in de nieuwe Nations League-campagne. Van Bommel debuteert drie dagen eerder als bondscoach met een uitwedstrijd tegen Italië in Rome.

Het sterke parcours van België op het WK 2026 lijkt het enthousiasme rond de nationale ploeg opnieuw te hebben aangewakkerd. De Rode Duivels begonnen moeizaam aan het tornooi, maar schopten het uiteindelijk tot de kwartfinales. Dat zorgde opnieuw voor geloof bij de supporters, ondanks de onvrede bij een deel van het publiek na het vertrek van Rudi Garcia kort na het WK.

Van Bommel en Zidane aan hun tweede wedstrijd

Voor Van Bommel wordt België-Frankrijk zijn eerste wedstrijd voor eigen publiek. Aan de overkant zit eveneens een nieuwe bondscoach op de bank. Zinedine Zidane volgde na het WK Didier Deschamps op bij Frankrijk.

Ook voor Zidane wordt het zijn tweede interland als bondscoach. Enkele dagen eerder leidt hij Frankrijk voor het eerst in het Stade de France tegen Turkije.

Na de clash met Frankrijk wacht België op 2 oktober een thuiswedstrijd tegen Turkije. Die partij wordt gespeeld op Sclessin. Drie dagen later trekken de Rode Duivels naar het Stade de France voor de return tegen Frankrijk.

De Nations League-campagne wordt in november afgesloten. Op 12 november speelt België op verplaatsing tegen Turkije in Izmir. Drie dagen later volgt de laatste groepswedstrijd, thuis tegen Italië.

Voor Van Bommel begint zijn periode als bondscoach dus meteen met enkele stevige affiches. Zijn eerste kennismaking met het Belgische thuispubliek gebeurt alvast onder ideale omstandigheden: een uitverkocht Koning Boudewijnstadion tegen Frankrijk.

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