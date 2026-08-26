Zeer wisselende geluiden over KV Mechelen: "Dat hebben ze niet goed gedaan"

KV Mechelen haalde vorig seizoen eindelijk een keertje play-off 1. De start van het nieuwe seizoen is echter heel wat minder positief. Met 1 op 9 hebben ze hun start zelfs compleet gemist. Alle analisten hebben dan ook wel wat te zeggen over Fred Vanderbiest en KV Mechelen.

"Fred Vanderbiest heeft KV Mechelen vorig seizoen helemaal uitgeperst", aldus Olivier Deschacht in Ongefilterd. "Ze hebben vorig seizoen beter gedaan dan verwacht. De spelers hebben er alles uitgehaald, dus dat is normaal."

"Vanderbiest heeft er alles uit gehaald. Nu spelen ze gewoon op hun niveau, het zal werken worden om uit het dal te kruipen. Vanderbiest had misschien moeten vertrekken, net als Wouter Vrancken heeft gedaan", aldus de ex-speler van RSC Anderlecht.

KV Mechelen miste zijn start met 1 op 9

Stijn Stijnen predikte rust na de competitiestart van Malinwa. "Vanderbiest heeft zich neergelegd bij de transferpolitiek van Mechelen. Hij heeft zijn kern nog niet en hij accepteert dat, ook al speelt dat. Als trainer moet je het er mee doen."

"Ik snap niet waarom er zo negatief wordt gesproken over Mechelen, zeker na zo'n enorm goed seizoen van vorig jaar. Vanderbiest kiest zijn eigen weg en hij doet wat hij wil doen." De vergelijking met vorig seizoen maken mag volgens de analisten niet. "Vanderbiest is het probleem niet", is Stijnen zeer duidelijk.

Welke fouten maakt Malinwa in dit seizoensbegin?

Ondertussen is er ook onder meer het verhaal rond Keano 'Kiki' Vanrafelghem. Die zit in een mindere periode bij Malinwa. "Zo iemand moet je elke dag naast je hebben", aldus Stijnen over de gewezen speler van Patro Eisden Maasmechelen. "Hij heeft een gouden hart, maar hij moet elke dag een hand of schouder voelen. Ze zouden zeer negatief zijn naar hem toe en dan ga je niet je kapitaal verdedigen."





Ondertussen zijn ook de spelers nog steeds zeer kritisch. Myron van Brederode sprak al na de nederlaag bij KAA Gent over versterkingen die er dringend moesten gaan komen en ook Benito Raman sprak na de nederlaag in Charleroi duidelijke taal. Ook Fred Vanderbiest vroeg al om versterkingen, maar bleef in het verhaal altijd zeer minzaam.

Marc Degryse heeft ook wat te zeggen over Mechelen

"Helemaal onderaan het klassement heeft KV Mechelen zijn start volledig gemist. En dan ben ik benieuwd naar hoe zo’n spelersgroep en trainer Fred Vanderbiest met die nieuwe situatie omgaan. Je bent van de euforie van de play-offs alweer in de miserie beland", is ook Marc Degryse duidelijk in zijn column in Het Laatste Nieuws.

"Hoe je het ook draait of keert, als de resultaten tegenvallen, en je hebt goéde spelers zoals Myron van Brederode en Benito Raman die allebei kritiek hebben geuit op de rest van de spelersgroep, dan heb je te maken met labiele omstandigheden bij KV Mechelen."

Mindere start geen verrassing voor KV Mechelen?

Ook Frank Boeckx was duidelijk in de HLN Voetbalpodcast: "Ik ben niet verrast door de mindere start van KV Mechelen. Als spelers gaan beginnen schieten op het bestuur dat er spelers vertrekken en dat er niets bijkomt, dan leeft dat in de groep en vermoedelijk ook bij de trainer. Het was vorig jaar een overperformen en dit jaar gaan ze toch moeten opletten. Zij en Westerlo gaan het moeilijk krijgen na een aantrekkelijk seizoen vorig seizoen. Ze hebben niet veel tijd meer allebei."

Het is nu zaak voor KV Mechelen om de komende weken op de transfermarkt te overleven - ook Zekri is ondertussen vertrokken Achter de Kazerne - en ook te puzzelen aan het team op het veld. Mogelijk staat er pas na de interlandbreak eind september écht een ploeg op het veld. De vraag is dan ook weer meteen wie voor de stabiliteit moet gaan zorgen. Kan Mike Eerdhuijzen de ervaren pion zijn die zoals Burgess bij KAA Gent voor het verschil gaat zorgen?