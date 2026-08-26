Rouches van de toekomst moeten het nu laten zien: 27-jarige valt op

Na het voorbije bekerweekend, waarin alle ploegen uit de Eerste Afdeling ACFF – met uitzondering van de U23-teams – in actie kwamen, wordt de competitie pas woensdag hervat. Zaterdagavond staat vervolgens al de tweede speeldag op het programma.

De beloftenploegen kunnen dit seizoen nadrukkelijker hun stempel drukken op de reeks. Union SG wil de investeringen in zijn jeugdopleiding vertaald zien in resultaten, Charleroi miste vorig jaar maar nipt de Play-Offs en ook SL16 FC wil een pak hoger eindigen dan in de vorige campagne.

SL16 FC opent tegen Olympic Charleroi

De jonge Rouches beginnen vrijdagavond meteen met een lastige verplaatsing naar Olympic Charleroi, de ploeg die uit de Challenger Pro League degradeerde. Stéphane Guidi blijft aan het roer bij SL16 FC en kan rekenen op een selectie waarin jeugd en ervaring bewust worden gecombineerd.

De opvallendste nieuwkomer is Antoine Mazure. De 27-jarige aanvaller moet als ervaren kracht richting geven aan de ploeg. Mazure was vorig seizoen een van de absolute smaakmakers in de Eerste Afdeling ACFF: bij Habay-la-Neuve tekende hij voor vijftien doelpunten en dertien assists in 26 wedstrijden.

Spelers met ervaring bij de eerste ploeg

Een aantal spelers uit deze SL16-selectie kwam al in actie bij de hoofdmacht van Standard. Yann Gboua en Bradley Nam James maakten eerder al minuten, terwijl ook Charli Spoden opnieuw bij de U23-kern aansluit. Hij kreeg van Vincent Euvrard eerder een kans bij de A-ploeg en viel 23 minuten in op Club Brugge, maar moet nu opnieuw wedstrijdritme opdoen bij de beloften.

Heel wat jongeren draaiden tijdens de voorbereiding mee met de eerste ploeg. Darryl Nkulikiyimana, Yanis Malamba, Ortega Gisa, Yhanis Onehese, Ange Kokora, Onésime Kalonji, Jordi Makiese, N'Famory Traoré en Kelyan Kielo-Lezi konden zo al ervaring opdoen op een hoger niveau. Ook doelmannen Tom Poitoux en Quentin Durka maakten op hun manier al kennis met de A-kern.





Vertrekkers en versterkingen bij de Rouches

SL16 FC zag deze zomer wel een reeks spelers vertrekken. Oregan Ravet en Afonso N'Salambi kozen voor RFC Luik, Oscar Olivier trok naar OH Leuven U23 en Joao Correia ging naar Roeselare. Mate Simicic zet zijn loopbaan voort bij Keflavik in IJsland, Henrique Sà verhuisde naar het Portugese Moreirense. André Racourt, Killian Lokembo en Aaron Wiggers vertrokken zonder nieuwe club, terwijl Noa Sy definitief naar de eerste ploeg werd doorgeschoven.

Daar stonden ook enkele gerichte aanwinsten tegenover. Naast Mazure haalden de Luikenaars Wiene Creemers van STVV, Jasper Palstermans van Antwerp, Ortega Gisa van Charleroi, Ilyas Orhan van STVV en Diesse Kasuku van Leuven in huis.

Doorstroming naar de A-kern blijft de kernopdracht

Vanuit de U18-kern werden Kjell Vanherf, Quadri Sule Lekan, Tarik Kilic, Kelyan Kielo-Lezi, Diego Da Silva Sousa, Yanis Malamba, Jordi Makiese, Sam Fraipont en Yhanis Onehese naar SL16 FC gepromoveerd. Verschillende van hen lieten zich tijdens de zomerstage met de eerste ploeg al opmerken en verdienen dit seizoen extra aandacht in de Eerste Afdeling ACFF.

Vorig seizoen eindigde SL16 FC nog als rode lantaarn na de reguliere competitie. In de play-downs toonde de ploeg echter een heel ander gezicht: de Rouches bleven in acht van hun tien wedstrijden ongeslagen en boekten vijf zeges. Guidi wil voortbouwen op die heropleving. Een rustiger seizoen in het klassement is gewenst, maar de voornaamste opdracht blijft dezelfde: jonge spelers klaarstomen voor de stap naar de Jupiler Pro League en de eerste ploeg van Standard.