Analyse Rouches van de toekomst moeten het nu laten zien: 27-jarige valt op

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Rouches van de toekomst moeten het nu laten zien: 27-jarige valt op
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Na het voorbije bekerweekend, waarin alle ploegen uit de Eerste Afdeling ACFF – met uitzondering van de U23-teams – in actie kwamen, wordt de competitie pas woensdag hervat. Zaterdagavond staat vervolgens al de tweede speeldag op het programma.

De beloftenploegen kunnen dit seizoen nadrukkelijker hun stempel drukken op de reeks. Union SG wil de investeringen in zijn jeugdopleiding vertaald zien in resultaten, Charleroi miste vorig jaar maar nipt de Play-Offs en ook SL16 FC wil een pak hoger eindigen dan in de vorige campagne.

SL16 FC opent tegen Olympic Charleroi

De jonge Rouches beginnen vrijdagavond meteen met een lastige verplaatsing naar Olympic Charleroi, de ploeg die uit de Challenger Pro League degradeerde. Stéphane Guidi blijft aan het roer bij SL16 FC en kan rekenen op een selectie waarin jeugd en ervaring bewust worden gecombineerd.

De opvallendste nieuwkomer is Antoine Mazure. De 27-jarige aanvaller moet als ervaren kracht richting geven aan de ploeg. Mazure was vorig seizoen een van de absolute smaakmakers in de Eerste Afdeling ACFF: bij Habay-la-Neuve tekende hij voor vijftien doelpunten en dertien assists in 26 wedstrijden.

Spelers met ervaring bij de eerste ploeg

Een aantal spelers uit deze SL16-selectie kwam al in actie bij de hoofdmacht van Standard. Yann Gboua en Bradley Nam James maakten eerder al minuten, terwijl ook Charli Spoden opnieuw bij de U23-kern aansluit. Hij kreeg van Vincent Euvrard eerder een kans bij de A-ploeg en viel 23 minuten in op Club Brugge, maar moet nu opnieuw wedstrijdritme opdoen bij de beloften.

Heel wat jongeren draaiden tijdens de voorbereiding mee met de eerste ploeg. Darryl Nkulikiyimana, Yanis Malamba, Ortega Gisa, Yhanis Onehese, Ange Kokora, Onésime Kalonji, Jordi Makiese, N'Famory Traoré en Kelyan Kielo-Lezi konden zo al ervaring opdoen op een hoger niveau. Ook doelmannen Tom Poitoux en Quentin Durka maakten op hun manier al kennis met de A-kern.

Vertrekkers en versterkingen bij de Rouches

SL16 FC zag deze zomer wel een reeks spelers vertrekken. Oregan Ravet en Afonso N'Salambi kozen voor RFC Luik, Oscar Olivier trok naar OH Leuven U23 en Joao Correia ging naar Roeselare. Mate Simicic zet zijn loopbaan voort bij Keflavik in IJsland, Henrique Sà verhuisde naar het Portugese Moreirense. André Racourt, Killian Lokembo en Aaron Wiggers vertrokken zonder nieuwe club, terwijl Noa Sy definitief naar de eerste ploeg werd doorgeschoven.

Daar stonden ook enkele gerichte aanwinsten tegenover. Naast Mazure haalden de Luikenaars Wiene Creemers van STVV, Jasper Palstermans van Antwerp, Ortega Gisa van Charleroi, Ilyas Orhan van STVV en Diesse Kasuku van Leuven in huis.

Doorstroming naar de A-kern blijft de kernopdracht

Vanuit de U18-kern werden Kjell Vanherf, Quadri Sule Lekan, Tarik Kilic, Kelyan Kielo-Lezi, Diego Da Silva Sousa, Yanis Malamba, Jordi Makiese, Sam Fraipont en Yhanis Onehese naar SL16 FC gepromoveerd. Verschillende van hen lieten zich tijdens de zomerstage met de eerste ploeg al opmerken en verdienen dit seizoen extra aandacht in de Eerste Afdeling ACFF.

Vorig seizoen eindigde SL16 FC nog als rode lantaarn na de reguliere competitie. In de play-downs toonde de ploeg echter een heel ander gezicht: de Rouches bleven in acht van hun tien wedstrijden ongeslagen en boekten vijf zeges. Guidi wil voortbouwen op die heropleving. Een rustiger seizoen in het klassement is gewenst, maar de voornaamste opdracht blijft dezelfde: jonge spelers klaarstomen voor de stap naar de Jupiler Pro League en de eerste ploeg van Standard.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
SL16 FC

Meer nieuws

DONE DEAL: Malinwa ziet nog een sterkhouder vertrekken

DONE DEAL: Malinwa ziet nog een sterkhouder vertrekken

12:00
10
OFFICIEEL: Beerschot ziet verdediger na halfjaar alweer vertrekken

OFFICIEEL: Beerschot ziet verdediger na halfjaar alweer vertrekken

14:00
Nodig transfergeweld: Westerlo versterkt zich met international op het middenveld

Nodig transfergeweld: Westerlo versterkt zich met international op het middenveld

13:30
Rode Duivels krijgen ferme boost voor eerste thuismatch onder Van Bommel

Rode Duivels krijgen ferme boost voor eerste thuismatch onder Van Bommel

12:50
1
Zeer wisselende geluiden over KV Mechelen: "Dat hebben ze niet goed gedaan"

Zeer wisselende geluiden over KV Mechelen: "Dat hebben ze niet goed gedaan"

11:00
3
Live. Transfernieuws 26/8: ferme bocht in verhaal Lukebakio

Live. Transfernieuws 26/8: ferme bocht in verhaal Lukebakio

11:45
'Club Brugge zoekt plots oplossing voor Nilsson én verrassende naam'

'Club Brugge zoekt plots oplossing voor Nilsson én verrassende naam'

10:30
3
LIVE - Speeldag 4 JPL: David Guetta voor de sfeer, Leko verwacht pas in september kruissnelheid

LIVE - Speeldag 4 JPL: David Guetta voor de sfeer, Leko verwacht pas in september kruissnelheid

09:30
1
KAA Gent verhoogt zoektocht naar spits, maar wil zich ontdoen van vier spelers

KAA Gent verhoogt zoektocht naar spits, maar wil zich ontdoen van vier spelers

10:00
3
Bob Madou komt met groot nieuws over nieuw stadion Club Brugge

Bob Madou komt met groot nieuws over nieuw stadion Club Brugge

09:00
13
Werk aan de winkel bij Genk: één prioriteit, vier spelers mogen/moeten weg

Werk aan de winkel bij Genk: één prioriteit, vier spelers mogen/moeten weg

08:30
1
Club Brugge heeft beet: medische testen en handtekening voor toptalent

Club Brugge heeft beet: medische testen en handtekening voor toptalent

08:00
17
Konadu ruilt Ajax voor Lommel en ontdekt dat één ding exact hetzelfde blijft

Konadu ruilt Ajax voor Lommel en ontdekt dat één ding exact hetzelfde blijft

06:30
DONE DEAL: Anderlecht incasseert vele miljoenen

DONE DEAL: Anderlecht incasseert vele miljoenen

07:30
6
Club Brugge blijft het hard spelen en trekt aan de rem in miljoenendeal

Club Brugge blijft het hard spelen en trekt aan de rem in miljoenendeal

07:00
2
Drie potentieel nieuwe tegenstanders bekend voor Club Brugge na knalavond met 15 goals

Drie potentieel nieuwe tegenstanders bekend voor Club Brugge na knalavond met 15 goals

23:00
12
Defensieve stabiliteit gezocht: 'Antwerp mikt hoog en gaat concurrentie aan met Nice'

Defensieve stabiliteit gezocht: 'Antwerp mikt hoog en gaat concurrentie aan met Nice'

22:30
3
Het is Union SG menens: nieuwe ferme investering is stap richting toekomst

Het is Union SG menens: nieuwe ferme investering is stap richting toekomst

22:00
Kapitein Bryan Heynen krijgt wind van voren na opvallende beslissing

Kapitein Bryan Heynen krijgt wind van voren na opvallende beslissing

21:30
7
Live. Transfernieuws 25/8: 'Anderlecht vangt 15 miljoen euro, nieuwe gegadigde voor Noa Lang'

Live. Transfernieuws 25/8: 'Anderlecht vangt 15 miljoen euro, nieuwe gegadigde voor Noa Lang'

22:15
'Tresoldi heeft persoonlijk akkoord met FC Barcelona'

'Tresoldi heeft persoonlijk akkoord met FC Barcelona'

21:00
26
EXCLUSIEF: Het verhaal én de keuzes van Jesse Bisiwu

EXCLUSIEF: Het verhaal én de keuzes van Jesse Bisiwu

20:30
2
Van teleurstellend naar zeer overtuigend: dit is wat er veranderde bij Lommel

Van teleurstellend naar zeer overtuigend: dit is wat er veranderde bij Lommel

19:15
Veeg teken: zal Romeo Vermant deze zomer nog vertrekken bij Club Brugge?

Veeg teken: zal Romeo Vermant deze zomer nog vertrekken bij Club Brugge?

19:30
3
Newcastle gaat een ultiem bod uitbrengen op Matías Fernández-Pardo

Newcastle gaat een ultiem bod uitbrengen op Matías Fernández-Pardo

20:00
Nabil Dirar heeft op zijn 40e opvallende nieuwe uitdaging beet

Nabil Dirar heeft op zijn 40e opvallende nieuwe uitdaging beet

19:00
Deze coaches moeten nu al opletten: onze eerste trainersbarometer van het seizoen

Deze coaches moeten nu al opletten: onze eerste trainersbarometer van het seizoen

18:30
5
PSV kaapt 17-jarig talent weg bij KRC Genk

PSV kaapt 17-jarig talent weg bij KRC Genk

18:00
Aanduidingen speeldag 4: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 4: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

17:30
Club Brugge zit met groot probleem rond Gustaf Nilsson

Club Brugge zit met groot probleem rond Gustaf Nilsson

17:00
8
Yann Sommer zet naast Club Brugge plots opvallende stap in... Portugal

Yann Sommer zet naast Club Brugge plots opvallende stap in... Portugal

16:30
🎥 Stijn Stijnen komt met verrassende uitleg over eigen rode kaart

🎥 Stijn Stijnen komt met verrassende uitleg over eigen rode kaart

16:00
4
Sporting Hasselt pakt uit met verrassende terugkeer

Sporting Hasselt pakt uit met verrassende terugkeer

15:30
Mats Rits staat voor grote comeback: onderhandelingen met CPL-club aan de gang

Mats Rits staat voor grote comeback: onderhandelingen met CPL-club aan de gang

14:54
12
Mét impact op de Jupiler Pro League én de toekomst van ons Europees voetbal: belangrijke week én kalenders

Mét impact op de Jupiler Pro League én de toekomst van ons Europees voetbal: belangrijke week én kalenders

14:30
Knaltransfer op komst voor Lukebakio? Rode Duivel kan vertrekken voor 20 miljoen euro

Knaltransfer op komst voor Lukebakio? Rode Duivel kan vertrekken voor 20 miljoen euro

14:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 2-0 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 02/09 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 03/09 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

Boktor Boktor over Bob Madou komt met groot nieuws over nieuw stadion Club Brugge Bright71 Bright71 over Rode Duivels krijgen ferme boost voor eerste thuismatch onder Van Bommel Vital Verheyen Vital Verheyen over Werd Cercle Brugge zwaar benadeeld tegen Club? Jonathan Lardot spraart arbitrage niet JaKu JaKu over Veeg teken: zal Romeo Vermant deze zomer nog vertrekken bij Club Brugge? JaKu JaKu over 'Club Brugge pakt door: akkoord voor 5 miljoen euro' Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over KV Mechelen, Westerlo en Beveren willen hem: 18-jarige Belg staat voor grote terug terugkeer Bodino Antonio Bodino Antonio over KAA Gent verhoogt zoektocht naar spits, maar wil zich ontdoen van vier spelers Maneblussertje Maneblussertje over Zeer wisselende geluiden over KV Mechelen: "Dat hebben ze niet goed gedaan" Geert66 Geert66 over DONE DEAL: Anderlecht incasseert vele miljoenen Maneblussertje Maneblussertje over Deze coaches moeten nu al opletten: onze eerste trainersbarometer van het seizoen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved