OFFICIEEL: Beerschot ziet verdediger na halfjaar alweer vertrekken

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Beerschot ziet verdediger na halfjaar alweer vertrekken
Foto: © photonews
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Beerschot neemt na amper een halfjaar alweer afscheid van Nilton Varela. De 25-jarige linkervleugelverdediger keert terug naar Portugal en gaat er aan de slag bij CS Marítimo. Daarmee komt er snel een einde aan zijn passage op het Kiel.

Varela arriveerde pas in januari 2026 bij Beerschot. De Ratten konden hem toen transfervrij binnenhalen en zagen in hem een extra optie op de linkerflank. Veel tijd om zich echt door te zetten kreeg hij uiteindelijk niet.

Afgelopen seizoen kwam Varela elf keer in actie voor Beerschot. Vorig weekend ontbrak hij plots in de selectie. Dat bleek achteraf alles te maken te hebben met zijn nakende transfer naar Portugal.

Terug naar vertrouwde omgeving

Beerschot bevestigde op de clubwebsite dat Varela kiest voor een nieuwe uitdaging in zijn thuisland. CS Marítimo wordt zijn volgende bestemming. De Portugese club komt uit op het hoogste niveau en biedt hem de kans om opnieuw in een vertrouwde voetbalomgeving aan de slag te gaan.

Voor Varela betekent het ook een terugkeer naar een competitie die hij goed kent. Eerder in zijn carrière speelde hij al voor de B-ploeg van FC Porto, B SAD en Estrela Amadora.

De linksvoetige verdediger bouwde zo vrijwel zijn volledige carrière in Portugal op, met Beerschot als eerste buitenlandse avontuur. Dat avontuur blijft uiteindelijk beperkt tot enkele maanden.

Marktwaarde van 800.000 euro

Volgens Transfermarkt bedraagt de marktwaarde van Varela momenteel ongeveer 800.000 euro. Over een eventuele transfersom tussen Beerschot en Marítimo werd niets bekendgemaakt.

Voor Beerschot betekent zijn vertrek opnieuw een wijziging in een kern die deze zomer al behoorlijk wat beweging kende. Varela was nochtans pas sinds januari aan boord, maar kiest nu dus alweer voor een nieuw hoofdstuk.

Zijn periode op het Kiel zal daardoor vooral als kort worden herinnerd. Elf wedstrijden, één half seizoen en vervolgens opnieuw richting Portugal: voor Varela gaat het snel. Bij Marítimo krijgt hij nu de kans om zijn carrière opnieuw op te bouwen op bekend terrein.

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K Beerschot VA
Maritimo SC
Nilton Varela Lopes

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