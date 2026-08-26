Nodig transfergeweld: Westerlo versterkt zich met international op het middenveld

KVC Westerlo blijft stevig sleutelen aan zijn kern na de dramatische start van het seizoen. De Kemphanen staan na drie speeldagen nog altijd op nul punten en lijken nu opnieuw versterking te halen. Pape Daouda Diong moet extra kracht en stabiliteit brengen op het middenveld.

De 20-jarige Senegalees komt over van Strasbourg, waar hij deze zomer terugkeerde na een uitleenbeurt aan Dunkerque. Diong is een verdedigende middenvelder die ondanks zijn jonge leeftijd al de nodige ervaring heeft opgedaan in Frankrijk.

Volgens Het Nieuwsblad zal Diong een contract voor vier seizoenen ondertekenen bij Westerlo. Daarmee wordt hij al de 13e nieuwkomer van deze zomer in ’t Kuipje. De selectie onderging de voorbije maanden dus een bijzonder grondige metamorfose.

Al international voor Senegal

Strasbourg haalde Diong in 2024 weg bij AF Darou Salam uit Senegal. Bij de Franse club kwam hij elf keer in actie voor de eerste ploeg. Om meer speelminuten te verzamelen, werd hij in de zomer van 2025 uitgeleend aan Dunkerque.

Daar kwam hij 28 keer in actie en deed hij waardevolle ervaring op. Ook internationaal zette Diong al een stap: hij verzamelde één cap voor Senegal. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde 2,5 miljoen euro.

Westerlo haalt zo opnieuw een jonge speler binnen met nog heel wat groeimarge, maar ook iemand die meteen voor extra concurrentie op het middenveld moet zorgen.





Dringend nood aan ommekeer

Dat versterking welkom is, hoeft nauwelijks gezegd. Westerlo begon het seizoen met een zware 1-5-nederlaag tegen Union. Daarna volgde een veel betere prestatie tegen Racing Genk, maar ook daar leverde een 3-2-eindstand geen punten op.

Afgelopen weekend liep het opnieuw helemaal mis. Lommel stuurde de Kemphanen met een droge 4-0 naar huis, waardoor Westerlo na drie wedstrijden onderaan blijft hangen met nul punten.

Met Diong komt er opnieuw vers bloed bij. De 20-jarige middenvelder zal snel moeten helpen om meer evenwicht in de ploeg te krijgen en de negatieve spiraal te doorbreken.