Anderlecht-spits Cvetkovic krijgt vraag over toekomst en reageert zonder omwegen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Anderlecht-spits Cvetkovic krijgt vraag over toekomst en reageert zonder omwegen
Foto: © photonews
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Anderlecht staat donderdagavond voor een belangrijke Europese afspraak tegen Kairat Almaty. In het Lotto Park willen de Brusselaars hun plaats in de leaguefase van de Europa League veiligstellen. In aanloop naar die terugwedstrijd sprak Mihajlo Cvetkovic zich ook uit over zijn persoonlijke toekomst bij paars-wit.

De 19-jarige spits maakte meteen duidelijk dat hij geen plannen heeft om deze zomer nog te vertrekken. Cvetkovic voelt zich goed in Brussel en wil zich verder ontwikkelen binnen de huidige ploeg. Interesse van andere clubs houdt hem naar eigen zeggen dan ook nauwelijks bezig.

Cvetkovic sluit vertrek uit

Volgens HLN is de Serviër duidelijk over zijn toekomst. “Ik blijf bij Anderlecht. Misschien is er wel interesse geweest van andere clubs, maar dat weet ik niet. Het interesseert mij ook niet, ik denk alleen aan Anderlecht.”

Cvetkovic speelt sinds vorige zomer voor Anderlecht en groeide in zijn eerste seizoen meteen uit tot een van de positieve verrassingen. Hij kwam 42 keer in actie, scoorde twaalf doelpunten en gaf daarnaast drie assists.

Ook internationaal gaat het snel. Ondanks zijn jonge leeftijd verzamelde hij inmiddels al twee caps voor de nationale ploeg van Servië. Dit seizoen stond hij in de Jupiler Pro League twee keer aan de aftrap, al wacht hij voorlopig nog op zijn eerste doelpunt of assist.

Enthousiast over nieuwe aanpak

Cvetkovic voelt zich bovendien goed bij de manier waarop Anderlecht onder de nieuwe trainer wil voetballen. Vooral de aanvallendere aanpak spreekt hem aan. “Onder de nieuwe coach ligt de focus meer op de aanval en daar hou ik van.”

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Ook over de versterkte spelerskern is hij positief. De spits haalt daarbij Lukas Ambros specifiek aan. “Met Lukas klikt het bijvoorbeeld uitstekend. We voelen elkaar goed aan.”

Voor Cvetkovic is er dan ook weinig reden om elders te kijken. Hij verwacht dat Anderlecht als ploeg nog stappen vooruit kan zetten en wil daar zelf deel van blijven uitmaken. Eerst wacht donderdag Kairat Almaty. Daarna kan de jonge Serviër zich volledig richten op een seizoen waarin hij zijn sterke eerste jaar bij Anderlecht verder wil bevestigen.

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