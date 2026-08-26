CIES publiceert nieuwe cijfers: dit zijn de tien duurste JPL-spelers

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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CIES publiceert nieuwe cijfers: dit zijn de tien duurste JPL-spelers
Foto: © photonews
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Club Brugge drukt niet alleen sportief zijn stempel op de Jupiler Pro League, maar ook financieel. In een nieuwe rangschikking met de hoogste geschatte transferwaardes in België bezet blauw-zwart liefst zes plaatsen in de top tien. De volledige top vier bestaat zelfs uit spelers van Club.

Het CIES Football Observatory schat Nicolò Tresoldi momenteel op 55,6 miljoen euro. Daarmee voert de aanvaller de lijst met ruime voorsprong aan. Joel Ordoñez volgt op de tweede plaats met een geschatte waarde van 47,1 miljoen euro, terwijl Carlos Forbs met 46,8 miljoen euro nauwelijks voor hem moet onderdoen.

Club Brugge domineert de top

Ook Joaquin Seys staat bijzonder hoog genoteerd. De jonge Belg bezet met 34,3 miljoen euro de vierde plaats. Pas daarna duikt de eerste speler van een andere Belgische club op. Matte Smets van Racing Genk wordt op 26,1 miljoen euro geschat en vervolledigt de top vijf.

Anderlecht heeft met Mihajlo Cvetkovic één vertegenwoordiger in de lijst. De 19-jarige Servische spits krijgt een geschatte transferwaarde van 22,8 miljoen euro en staat daarmee zesde.

Daarachter volgt opnieuw een speler van Club Brugge. Jan Virgili staat zevende met 21,9 miljoen euro. Zo heeft blauw-zwart vijf spelers bij de eerste zeven.

Ook Union twee keer vertegenwoordigd

Union SG komt voor het eerst in beeld op plaats acht. Kamiel Van de Perre wordt geschat op 19,8 miljoen euro. Club Brugge-verdediger Kyriani Sabbe volgt met 17,4 miljoen euro.

De top tien wordt afgesloten door Adem Zorgane. De middenvelder van Union krijgt een geschatte transferwaarde van 17,2 miljoen euro. Daarmee is hij de tweede en laatste speler van de Brusselaars in de lijst.

De verdeling is opvallend: Club Brugge levert zes van de tien duurst ingeschatte spelers uit de competitie, Union twee en Racing Genk en Anderlecht elk één. Vooral de aanwezigheid van Tresoldi, Ordoñez, Forbs en Seys op de eerste vier plaatsen onderstreept hoeveel potentiële transferwaarde momenteel in de Brugse kern zit.

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