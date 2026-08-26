Anderlecht-coach Bruno weigert cadeaus uit te delen en zet selectie op scherp voor cruciaal duel

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Anderlecht-coach Bruno weigert cadeaus uit te delen en zet selectie op scherp voor cruciaal duel
Foto: © photonews
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Vitor Bruno krijgt vlak voor de Europese terugwedstrijd tegen Kairat Almaty met meerdere dossiers tegelijk te maken. De Anderlecht-coach sprak over zijn selectiebeleid, het vertrek van Nathan Saliba en de mogelijke nood aan extra versterking op het middenveld.

Anderlecht staat donderdagavond met één been in de leaguefase van de Europa League. Paars-wit verdedigt in het Lotto Park een 0-3-voorsprong tegen Kairat Almaty, maar Vitor Bruno wil absoluut niet horen dat de kwalificatie al binnen is. De trainer eist dezelfde scherpte als in Kazachstan en waarschuwt zijn spelers nadrukkelijk voor onderschatting.

Volgens Het Nieuwsblad is Bruno bijzonder duidelijk over de houding die hij verwacht. “Het ergste wat een speler mij kan aandoen, is een tegenstander onderschatten.” Voor de Portugees zou dat niet alleen respectloos zijn tegenover Kairat, maar ook ingaan tegen de principes die hij bij Anderlecht probeert te installeren.

Bruno verwacht dan ook geen tegenstander die zich zomaar bij de situatie neerlegt. “Ik verwacht dat Kairat nog alles zal geven om zich te kwalificeren. Dat zou ik althans doen als ik in hun schoenen stond.” De ruime zege uit de heenwedstrijd verandert voor hem dus weinig aan de aanpak.

Geen cadeaus voor de bankzitters

De comfortabele uitgangspositie zou Anderlecht de mogelijkheid kunnen geven om enkele spelers rust te gunnen of anderen hun kans te geven. Marten Winkler is een van de namen die daarbij naar voren wordt geschoven, maar Bruno weigert zijn basiself daarop af te stemmen.

“Ik geef niet zomaar speelminuten omdat iemand vriendelijk is. Ik geef geen cadeaus”, klinkt het scherp. De trainer kiest naar eigen zeggen simpelweg voor de elf spelers die volgens hem het meest geschikt zijn om Kairat te bekampen.

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Dat betekent niet dat de invallers onbelangrijk zijn. Integendeel. Bruno wijst erop dat bankzitters al meermaals een wedstrijd hebben doen kantelen. Hij ziet de keuze voor zijn basisploeg dan ook niet als een rangorde die voor de volledige avond vastligt.

Ondertussen veranderde er ook iets aan de selectie van Anderlecht. Nathan Saliba heeft de overstap naar Villarreal gemaakt. Zijn laatste weken in Brussel verliepen niet volledig rimpelloos. Zo werd hij vorige week disciplinair aangepakt nadat hij tijdens een teammeeting zijn gsm gebruikte.

Anderlecht mist plots twee Nathans

Bruno wil Saliba echter niet afschrijven op basis van die periode. Hij erkent dat een mogelijke transfer mentaal kan wegen op een speler. “Saliba is ook maar een mens. Als er zaken rondom je bewegen, snap ik dat zoiets je bezighoudt.”

Tegelijk benadrukt hij dat bepaalde grenzen niet overschreden mogen worden. Toch vertrok Saliba zonder verbrande bruggen. Bruno vertelde hem dat de deur bij Anderlecht open blijft staan en vindt het logisch dat een speler een stap zet wanneer die sportief interessant is én de club correct wordt vergoed.

Zijn vertrek zorgt wel voor een nieuwe vraag op het middenveld. Bruno beschikte over vier opties en houdt er nu nog drie over, terwijl Anderlecht voor een druk programma staat.

Daarbij verwees hij ook naar Nathan De Cat, die eerder al vertrok. “We zijn nu twee Nathans kwijt”, stelde Bruno vast. Of Anderlecht daarom nog de markt opgaat, liet hij in het midden, al wil Bruno er graag een nieuwe middenvelder bij.

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