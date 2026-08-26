Nieuwe deal op de Bosuil: Antwerp scoort ook naast het veld

Royal Antwerp FC heeft er voor het seizoen 2026/27 een nieuwe commerciële partner bij. De Great Old kondigde via X aan dat Cralux zich voor één seizoen aan de club verbindt als Official Partner. Het renovatiebedrijf uit Kontich zal vanaf de competitiestart zichtbaar aanwezig zijn op de Bosuil.

Cralux specialiseert zich in totaalrenovaties van de buitenschil van woningen. Daarbij ligt de focus op energiezuiniger en comfortabeler wonen. De samenwerking met Antwerp moet verder gaan dan enkel commerciële zichtbaarheid rond wedstrijden.

Ook actief binnen de Business Club

De nieuwe partner zal aansluiten bij de Business Club van Antwerp en wil via de samenwerking ook rechtstreeks in contact komen met supporters. Beide partijen plannen tijdens het seizoen verschillende initiatieven richting de achterban van de Great Old.

Voor Cralux speelt vooral de uitstraling van Antwerp een belangrijke rol in de keuze om met de club in zee te gaan. CEO Ermir Lulo wijst daarbij naar het karakter en de passie die volgens hem rond de club hangen.

𝗖𝗿𝗮𝗹𝘂𝘅 🤝 𝗥𝗼𝘆𝗮𝗹 𝗔𝗻𝘁𝘄𝗲𝗿𝗽 𝗙𝗖

Royal Antwerp FC verwelkomt Cralux als nieuwe Official Partner voor het seizoen 2026/27.



De renovatiespecialist uit Kontich is vanaf de competitiestart al zichtbaar op de Bosuil. Cralux specialiseert zich in totaalrenovaties van de… pic.twitter.com/T6iYjayAjh — Royal Antwerp FC (@official_rafc) August 26, 2026

“Wat Antwerp uniek maakt, is de passie. Een club van 1880 die er elke match opnieuw staat: dat is karakter, en die drive herken ik meteen”, legt Lulo uit.





Sportief sterke start

Ook sportief kende Antwerp een veelbelovende start van het nieuwe seizoen. De ploeg won zijn eerste twee competitiewedstrijden tegen SK Beveren en KV Kortrijk en pakte afgelopen weekend opnieuw een punt in een spektakelwedstrijd tegen Racing Genk.

Die partij eindigde op 4-4, waardoor Antwerp na drie speeldagen zeven punten telt. Dit weekend krijgt de ploeg opnieuw een thuiswedstrijd voorgeschoteld, met STVV als tegenstander op de Bosuil.

De club hoopt de sterke competitiestart daar verder te zetten. Intussen blijft Antwerp ook naast het veld bouwen aan zijn commerciële werking. Met Cralux haalt de Great Old een nieuwe partner binnen die niet alleen zichtbaar wil zijn in het stadion, maar zich ook nadrukkelijker wil verbinden met het zakelijke netwerk en de supporters van de club.