Van de JPL naar de Champions League op slechts 17-jarige leeftijd

Moncef Zekri begint aan een opvallend nieuw hoofdstuk in zijn jonge carrière. De linksachter liet België deze zomer achter zich voor Sporting Clube de Portugal, waar hij zich wil ontwikkelen tussen grote voorbeelden en meteen mag dromen van het allerhoogste Europese podium.

Moncef Zekri, geboren op 20 september 2008, geldt als een van de jonge talenten om in de gaten te houden. Deze zomer verliet KV Mechelen officieel. Nu wil hij bewijzen dat hij ook bij een grote club als Sporting Clube de Portugal zijn plaats kan opeisen.

Eerste woorden van Zekri bij Sporting

“Het is echt geweldig om voor zo’n grote club met zoveel geschiedenis te tekenen. Ik ben heel trots dat ik hier ben”, vertelde de linksachter bij zijn voorstelling.

Daarna verwees hij naar enkele spelers die bij Sporting werden opgeleid en een grote indruk op hem maakten. “Cristiano Ronaldo is hier groot geworden, net als Nuno Mendes. Hij speelt op mijn positie en ik bewonder hem enorm. Hij is uitgegroeid tot de beste linksachter ter wereld en is mijn grootste inspiratiebron.”

Zekri beseft dat hij nog stappen moet zetten en heeft duidelijk voor ogen wat hij uit zijn overstap wil halen. “Ik wil mijn niveau verhogen, beter en volwassener worden als speler, maar ook als mens. En natuurlijk wil ik winnen. Het wordt een uitdaging, maar eentje die heel goed voor mij kan zijn.”

Ook over zijn eigen speelstijl is hij duidelijk. “Ik ben een vechter en iemand die nooit stopt met lopen. Ik ben klaar om voor deze club te knokken. Daarnaast ben ik technisch, snel en denk ik dat ik voldoende spelintelligentie heb om verschillende oplossingen te vinden.”



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Van de Jupiler Pro League naar de Champions League

Bij Sporting krijgt Zekri mogelijk ook zijn eerste kennismaking met de Champions League. De stap van de Belgische competitie naar het hoogste Europese podium is groot, maar precies dat maakt de transfer voor hem zo bijzonder.

“Champions League spelen is ongelooflijk. Daar droom ik al van sinds ik een kind was en nu kan die droom werkelijkheid worden.” Tot slot richtte Zekri zich nog tot de supporters van Sporting. “Ik hoop dat ze mij zullen waarderen, steunen en helpen wanneer ik op het veld kom. Força Sporting CP.”