Enorme verrassing: Ordonez trekt niet naar Aston Villa maar deze PL-club en zoveel vangt Club Brugge

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Enorme verrassing: Ordonez trekt niet naar Aston Villa maar deze PL-club en zoveel vangt Club Brugge
Foto: © photonews
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Club Brugge staat op het punt een van zijn grootste uitgaande transfers van deze zomer af te ronden. Joel Ordonez is dicht bij een overstap naar Crystal Palace. De 20-jarige verdediger zal eerst voor één seizoen worden gehuurd, waarna de Engelse club hem verplicht moet overnemen.

Met de operatie is een vast bedrag van 30 miljoen euro gemoeid, aangevuld met bonussen. Club Brugge zou bovendien een stevig percentage op een latere doorverkoop behouden. Dat percentage ligt boven de tien procent, waardoor blauw-zwart ook in de toekomst nog aanzienlijk kan profiteren als Ordonez opnieuw een grote transfer maakt.

Volgens Het Laatste Nieuws zijn Club Brugge en Crystal Palace zo goed als rond. Ook met Ordonez zelf nadert een persoonlijk akkoord. De Ecuadoriaan zou snel naar Londen vliegen om de laatste formaliteiten af te handelen en zijn transfer definitief af te ronden.

Aston Villa haakt af

De bestemming is opvallend, want eerder leek vooral Aston Villa aan de leiding te liggen voor Ordonez. Die club volgde hem concreet, maar wilde uiteindelijk niet zo ver gaan als Crystal Palace. Daardoor schakelde de verdediger door naar een andere ploeg uit de Premier League.

Voor Club Brugge betekent het opnieuw een belangrijke miljoenenverkoop. Ordonez kwam in de zomer van 2023 naar België, nadat blauw-zwart hem in zijn thuisland oppikte bij Independiente. Sindsdien groeide hij snel uit tot een vaste waarde in de Brugse defensie.

In totaal kwam hij 128 keer in actie voor de eerste ploeg. Daarin was hij goed voor zeven doelpunten en twee assists. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde 33 miljoen euro.

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Nog niet in actie dit seizoen

Ordonez speelde dit seizoen nog geen officiële wedstrijd voor Club Brugge. De verdediger liep op het WK een blessure op en stond daardoor voorlopig aan de kant. Dat hield Crystal Palace echter niet tegen om door te drukken.

Als de laatste details worden afgerond, komt er zo na drie seizoenen een einde aan zijn periode bij Club Brugge. Eerst volgt een huurjaar in Londen, maar door de verplichte aankoop ligt zijn definitieve vertrek in feite al vast.

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