Analyse Standard kiest opvallende formule om spitsendossier financieel rond te krijgen

Standard kiest opvallende formule om spitsendossier financieel rond te krijgen
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Standard lijkt snel te schakelen nu er beweging zit in de spitspositie. Terwijl een vertrek dichterbij komt, duikt een oude bekende opnieuw op als concrete optie. De Rouches onderzoeken een formule die sportief interessant moet zijn zonder financieel te zwaar door te wegen.

Er beweegt deze woensdag heel wat in de aanvalslinie van Standard. Dennis Eckert Ayensa staat op het punt naar Turkije te vertrekken en de clubleiding heeft zijn mogelijke vervanger al in beeld: Andi Zeqiri, een oude bekende op Sclessin.

De Zwitserse spits speelde in het seizoen 2024/25 al op huurbasis voor Standard, dat hem toen overnam van Racing Genk. Zeqiri voelde zich goed bij de Rouches en was in 26 wedstrijden goed voor tien doelpunten en vier assists. Standard besloot zijn aankoopoptie toen echter niet te lichten. Die bedroeg meer dan 3,5 miljoen euro, terwijl ook zijn stevige loon een belangrijke rol speelde. Bij Genk verdiende hij naar verluidt bijna één miljoen euro bruto per jaar.

Zeqiri opnieuw een interessante opportuniteit

Zeqiri verliet Genk vorige zomer definitief en trok naar het Poolse Widzew Lodz, waar hij een contract voor vier seizoenen ondertekende. Bij Genk was hem duidelijk gemaakt dat hij niet langer in de plannen voorkwam.

In Polen begon hij het seizoen nog met zes basisplaatsen, maar daarna nam zijn speeltijd geleidelijk af. Tegen mei moest hij het vooral stellen met invalbeurten en bij de start van het nieuwe seizoen verdween hij zelfs uit de wedstrijdkern.

Widzew Lodz staat na vijf speeldagen negende en lijkt niet langer op Zeqiri te rekenen. De in Lausanne geboren aanvaller mag vertrekken. Dat komt Standard bijzonder goed uit. De Rouches zoeken een spits die snel iets kan toevoegen en al de nodige ervaring heeft, zoals dat ook bij Eckert Ayensa het geval was.

Lees ook... Standard schakelt snel en wil uitpakken met opvallende terugkeer

Wilmots had dossier al langer klaarliggen

Marc Wilmots hield de piste-Zeqiri al enkele weken in het achterhoofd en heeft die nu opnieuw geactiveerd. De gesprekken zouden draaien rond een huurperiode van twee jaar met aankoopoptie. Zo kan Standard het financiële risico beperken, al zal de club wel moeten bijdragen aan het loon van de 18-voudige Zwitserse international.

Zeqiri zou pas de tweede inkomende huurtransfer worden onder de nieuwe clubleiding. Eerder werd Bernard Nguene gehuurd van OGC Nice, waarna Standard enkele weken later alsnog een akkoord vond over een definitieve transfer.

Zeqiri zelf zou een terugkeer naar Sclessin zien zitten. Hij wil zijn carrière opnieuw lanceren en hield een goed gevoel over aan zijn eerdere passage bij Standard.

Er moeten nog enkele details worden uitgeklaard, maar de gesprekken evolueren positief. Voor de verplaatsing naar Leuven van zaterdag komt een transfer vermoedelijk nog te vroeg. Toch lijkt de kans groot dat Vincent Euvrard de komende dagen opnieuw over Zeqiri kan beschikken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Widzew Lódz
Andi Zeqiri

Meer nieuws

Standard schakelt snel en wil uitpakken met opvallende terugkeer

Standard schakelt snel en wil uitpakken met opvallende terugkeer

15:30
3
Patrick Goots wil nog wat kwijt over nakende transfer van Rits naar Beerschot

Patrick Goots wil nog wat kwijt over nakende transfer van Rits naar Beerschot

20:20
STVV-CEO Takayuki Tateishi kondigt transfergeweld aan

STVV-CEO Takayuki Tateishi kondigt transfergeweld aan

20:00
Enorme verrassing: Ordonez trekt niet naar Aston Villa maar deze PL-club en zoveel vangt Club Brugge

Enorme verrassing: Ordonez trekt niet naar Aston Villa maar deze PL-club en zoveel vangt Club Brugge

18:54
Dit seizoen al goed voor twee doelpunten: Standard ziet aanvaller na twee seizoenen vertrekken

Dit seizoen al goed voor twee doelpunten: Standard ziet aanvaller na twee seizoenen vertrekken

14:32
3
Thomas Kaminski verlaat Engeland en trekt naar opvallende nieuwe club

Thomas Kaminski verlaat Engeland en trekt naar opvallende nieuwe club

19:30
Van de JPL naar de Champions League op slechts 17-jarige leeftijd

Van de JPL naar de Champions League op slechts 17-jarige leeftijd

18:00
Nieuwe deal op de Bosuil: Antwerp scoort ook naast het veld

Nieuwe deal op de Bosuil: Antwerp scoort ook naast het veld

17:30
1
CIES publiceert nieuwe cijfers: dit zijn de tien duurste JPL-spelers

CIES publiceert nieuwe cijfers: dit zijn de tien duurste JPL-spelers

16:30
6
Anderlecht-coach Bruno weigert cadeaus uit te delen en zet selectie op scherp voor cruciaal duel

Anderlecht-coach Bruno weigert cadeaus uit te delen en zet selectie op scherp voor cruciaal duel

17:00
Anderlecht-spits Cvetkovic krijgt vraag over toekomst en reageert zonder omwegen

Anderlecht-spits Cvetkovic krijgt vraag over toekomst en reageert zonder omwegen

16:00
3
Heeft Antwerp nieuw goudhaantje gevonden? Nieuw 18-jarig talent loopt al rond op de Bosuil

Heeft Antwerp nieuw goudhaantje gevonden? Nieuw 18-jarig talent loopt al rond op de Bosuil

15:00
5
DONE DEAL: Malinwa ziet nog een sterkhouder vertrekken

DONE DEAL: Malinwa ziet nog een sterkhouder vertrekken

12:00
10
Rouches van de toekomst moeten het nu laten zien: 27-jarige valt op Analyse

Rouches van de toekomst moeten het nu laten zien: 27-jarige valt op

11:30
OFFICIEEL: Beerschot ziet verdediger na halfjaar alweer vertrekken

OFFICIEEL: Beerschot ziet verdediger na halfjaar alweer vertrekken

14:00
1
Nodig transfergeweld: Westerlo versterkt zich met international op het middenveld

Nodig transfergeweld: Westerlo versterkt zich met international op het middenveld

13:30
3
Rode Duivels krijgen ferme boost voor eerste thuismatch onder Van Bommel

Rode Duivels krijgen ferme boost voor eerste thuismatch onder Van Bommel

12:50
8
Zeer wisselende geluiden over KV Mechelen: "Dat hebben ze niet goed gedaan"

Zeer wisselende geluiden over KV Mechelen: "Dat hebben ze niet goed gedaan"

11:00
3
Live. Transfernieuws 26/8: ferme bocht in verhaal Lukebakio

Live. Transfernieuws 26/8: ferme bocht in verhaal Lukebakio

11:45
'Club Brugge zoekt plots oplossing voor Nilsson én verrassende naam'

'Club Brugge zoekt plots oplossing voor Nilsson én verrassende naam'

10:30
3
LIVE - Speeldag 4 JPL: David Guetta voor de sfeer, Leko verwacht pas in september kruissnelheid

LIVE - Speeldag 4 JPL: David Guetta voor de sfeer, Leko verwacht pas in september kruissnelheid

09:30
3
KAA Gent verhoogt zoektocht naar spits, maar wil zich ontdoen van vier spelers

KAA Gent verhoogt zoektocht naar spits, maar wil zich ontdoen van vier spelers

10:00
5
Bob Madou komt met groot nieuws over nieuw stadion Club Brugge

Bob Madou komt met groot nieuws over nieuw stadion Club Brugge

09:00
24
Werk aan de winkel bij Genk: één prioriteit, vier spelers mogen/moeten weg

Werk aan de winkel bij Genk: één prioriteit, vier spelers mogen/moeten weg

08:30
1
Club Brugge heeft beet: medische testen en handtekening voor toptalent

Club Brugge heeft beet: medische testen en handtekening voor toptalent

08:00
29
Konadu ruilt Ajax voor Lommel en ontdekt dat één ding exact hetzelfde blijft

Konadu ruilt Ajax voor Lommel en ontdekt dat één ding exact hetzelfde blijft

06:30
DONE DEAL: Anderlecht incasseert vele miljoenen

DONE DEAL: Anderlecht incasseert vele miljoenen

07:30
8
Club Brugge blijft het hard spelen en trekt aan de rem in miljoenendeal

Club Brugge blijft het hard spelen en trekt aan de rem in miljoenendeal

07:00
2
Drie potentieel nieuwe tegenstanders bekend voor Club Brugge na knalavond met 15 goals

Drie potentieel nieuwe tegenstanders bekend voor Club Brugge na knalavond met 15 goals

23:00
12
Defensieve stabiliteit gezocht: 'Antwerp mikt hoog en gaat concurrentie aan met Nice'

Defensieve stabiliteit gezocht: 'Antwerp mikt hoog en gaat concurrentie aan met Nice'

22:30
3
Het is Union SG menens: nieuwe ferme investering is stap richting toekomst

Het is Union SG menens: nieuwe ferme investering is stap richting toekomst

22:00
Kapitein Bryan Heynen krijgt wind van voren na opvallende beslissing

Kapitein Bryan Heynen krijgt wind van voren na opvallende beslissing

21:30
10
Live. Transfernieuws 25/8: 'Anderlecht vangt 15 miljoen euro, nieuwe gegadigde voor Noa Lang'

Live. Transfernieuws 25/8: 'Anderlecht vangt 15 miljoen euro, nieuwe gegadigde voor Noa Lang'

22:15
'Tresoldi heeft persoonlijk akkoord met FC Barcelona'

'Tresoldi heeft persoonlijk akkoord met FC Barcelona'

21:00
26
EXCLUSIEF: Het verhaal én de keuzes van Jesse Bisiwu

EXCLUSIEF: Het verhaal én de keuzes van Jesse Bisiwu

25/08
3
Van teleurstellend naar zeer overtuigend: dit is wat er veranderde bij Lommel

Van teleurstellend naar zeer overtuigend: dit is wat er veranderde bij Lommel

25/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 2-0 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 02/09 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 03/09 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

Ratko Svilar Ratko Svilar over Rode Duivels krijgen ferme boost voor eerste thuismatch onder Van Bommel Ratko Svilar Ratko Svilar over Heeft Antwerp nieuw goudhaantje gevonden? Nieuw 18-jarig talent loopt al rond op de Bosuil Eldonte Eldonte over CIES publiceert nieuwe cijfers: dit zijn de tien duurste JPL-spelers bardolino bardolino over Nieuwe deal op de Bosuil: Antwerp scoort ook naast het veld fierce fierce over Deze coaches moeten nu al opletten: onze eerste trainersbarometer van het seizoen pief pief over VAR-controverse overschaduwt Brugse derby: verdeelde reacties bij Cercle na ingetrokken penalty Swakken Swakken over Bob Madou komt met groot nieuws over nieuw stadion Club Brugge Vital Verheyen Vital Verheyen over Jess Thorup moet het ontgelden: "De Condé moet zijn trainer met neus op feiten drukken" Gambin0 Gambin0 over KAA Gent verhoogt zoektocht naar spits, maar wil zich ontdoen van vier spelers VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Groot verschil tussen Club en Anderlecht: Broos voelt verschil hoe ze hun ex-spelers behandelen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved