Standard kiest opvallende formule om spitsendossier financieel rond te krijgen

Standard lijkt snel te schakelen nu er beweging zit in de spitspositie. Terwijl een vertrek dichterbij komt, duikt een oude bekende opnieuw op als concrete optie. De Rouches onderzoeken een formule die sportief interessant moet zijn zonder financieel te zwaar door te wegen.

Er beweegt deze woensdag heel wat in de aanvalslinie van Standard. Dennis Eckert Ayensa staat op het punt naar Turkije te vertrekken en de clubleiding heeft zijn mogelijke vervanger al in beeld: Andi Zeqiri, een oude bekende op Sclessin.

De Zwitserse spits speelde in het seizoen 2024/25 al op huurbasis voor Standard, dat hem toen overnam van Racing Genk. Zeqiri voelde zich goed bij de Rouches en was in 26 wedstrijden goed voor tien doelpunten en vier assists. Standard besloot zijn aankoopoptie toen echter niet te lichten. Die bedroeg meer dan 3,5 miljoen euro, terwijl ook zijn stevige loon een belangrijke rol speelde. Bij Genk verdiende hij naar verluidt bijna één miljoen euro bruto per jaar.

Zeqiri opnieuw een interessante opportuniteit

Zeqiri verliet Genk vorige zomer definitief en trok naar het Poolse Widzew Lodz, waar hij een contract voor vier seizoenen ondertekende. Bij Genk was hem duidelijk gemaakt dat hij niet langer in de plannen voorkwam.

In Polen begon hij het seizoen nog met zes basisplaatsen, maar daarna nam zijn speeltijd geleidelijk af. Tegen mei moest hij het vooral stellen met invalbeurten en bij de start van het nieuwe seizoen verdween hij zelfs uit de wedstrijdkern.

Widzew Lodz staat na vijf speeldagen negende en lijkt niet langer op Zeqiri te rekenen. De in Lausanne geboren aanvaller mag vertrekken. Dat komt Standard bijzonder goed uit. De Rouches zoeken een spits die snel iets kan toevoegen en al de nodige ervaring heeft, zoals dat ook bij Eckert Ayensa het geval was.



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Wilmots had dossier al langer klaarliggen

Marc Wilmots hield de piste-Zeqiri al enkele weken in het achterhoofd en heeft die nu opnieuw geactiveerd. De gesprekken zouden draaien rond een huurperiode van twee jaar met aankoopoptie. Zo kan Standard het financiële risico beperken, al zal de club wel moeten bijdragen aan het loon van de 18-voudige Zwitserse international.

Zeqiri zou pas de tweede inkomende huurtransfer worden onder de nieuwe clubleiding. Eerder werd Bernard Nguene gehuurd van OGC Nice, waarna Standard enkele weken later alsnog een akkoord vond over een definitieve transfer.

Zeqiri zelf zou een terugkeer naar Sclessin zien zitten. Hij wil zijn carrière opnieuw lanceren en hield een goed gevoel over aan zijn eerdere passage bij Standard.

Er moeten nog enkele details worden uitgeklaard, maar de gesprekken evolueren positief. Voor de verplaatsing naar Leuven van zaterdag komt een transfer vermoedelijk nog te vroeg. Toch lijkt de kans groot dat Vincent Euvrard de komende dagen opnieuw over Zeqiri kan beschikken.