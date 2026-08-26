STVV-CEO Takayuki Tateishi kondigt transfergeweld aan

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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STVV-CEO Takayuki Tateishi kondigt transfergeweld aan
Foto: © photonews
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STVV staat donderdagavond voor een van de belangrijkste Europese wedstrijden uit zijn recente geschiedenis. Na de 1-0-zege in de heenwedstrijd tegen Omonia Nicosia kunnen de Kanaries zich plaatsen voor de League Phase van de Europa League. Voor CEO Takayuki Tateishi gaat de inzet daarbij veel verder dan alleen sportief succes.

Bij Het Belang van Limburg benadrukt Tateishi vooral wat Europees voetbal op langere termijn kan betekenen voor STVV. De supporters hebben lang op zulke wedstrijden moeten wachten, maar ook voor de verdere ontwikkeling van de club ziet hij grote voordelen.

Europa als hefboom voor STVV

“Als we als club willen blijven groeien, is het ook belangrijk om Europees te voetballen”, maakt Tateishi duidelijk. De inkomsten uit Europese wedstrijden zijn uiteraard welkom, maar volgens hem zit de meerwaarde niet alleen in het directe financiële plaatje.

Ook de spelerskern kan ervan profiteren. Europese wedstrijden bieden meer zichtbaarheid, waardoor de waarde van spelers kan stijgen. Tegelijk krijgen jonge spelers de kans om ervaring op te doen op een hoger niveau en zich sneller te ontwikkelen.

STVV gebruikte het vooruitzicht op Europees voetbal deze zomer bovendien al als argument op de transfermarkt. Volgens Tateishi speelde dat mee om spelers als Samed Bazdar, Shogo Taniguchi en Arbnor Muja te overtuigen om voor de Kanaries te kiezen of bij de club te blijven.

Voor STVV kan een kwalificatie dus op meerdere vlakken een versnelling betekenen. De ploeg moet daarvoor wel eerst de bonus uit de heenwedstrijd verdedigen in Cyprus.

Nog versterking op komst

Ondertussen is de kern voor dit seizoen nog niet helemaal afgewerkt. Tateishi bevestigt dat STVV nog actief zoekt naar bijkomende versterking. “We speuren nog naar versterking. Er komen nog enkele spelers bij”, klinkt het. Daarbij mikt de club niet uitsluitend op één type profiel. “We zoeken zowel jong talent als ervaring, een mix van beiden.”

De sportieve ambities en de transferplannen lopen zo duidelijk in elkaar over. Eerst wacht de terugwedstrijd tegen Omonia, maar achter de schermen werkt STVV tegelijk verder aan een selectie die ook op langere termijn sterker moet worden.

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