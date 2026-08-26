Standard houdt voet bij stuk in dossier dat nog kan ontploffen

Een van de dossiers die de laatste week van de transferperiode bij Standard nog kan beheersen, is dat van Matthieu Epolo. Blijft hij op Sclessin? En als hij vertrekt, halen de Rouches dan een nieuwe doelman of krijgen Lucas Pirard en Belmin Dizdarevic het vertrouwen?

Dat Epolo gegeerd is op de transfermarkt, is geen geheim. Vooral in Frankrijk ligt zijn naam goed in de markt. Olympique Marseille en nog een andere club uit de Ligue 1 zouden hem nadrukkelijk volgen. Ook Valencia heeft de Congolese doelman op de radar, net als een niet nader genoemde Premier League-club die hem als tweede doelman zou willen aantrekken.

Standard houdt voet bij stuk voor Epolo

Voor die geïnteresseerde clubs is er één belangrijk obstakel: Marc Wilmots. De sportief directeur hoeft niet zomaar elk bod te aanvaarden voor een jonge doelman die nog tot 2029 onder contract ligt. Wilmots maakte recent ook duidelijk dat Standard spelers met een stevige marktwaarde niet onder hun prijs zal laten vertrekken.

Volgens Transfermarkt is Epolo momenteel zelfs de meest waardevolle speler in de kern van Standard. Zijn marktwaarde wordt op acht miljoen euro geschat, het dubbele van Ibe Hautekiet en Henry Lawrence. Dat bedrag van acht miljoen euro zou ook ongeveer zijn wat Standard vraagt aan clubs die de voorbije weken informatie kwamen inwinnen.

Marseille en Valencia moeten eerst verkopen

Vooral in Frankrijk vormt die prijs een probleem. Veel clubs uit de Ligue 1 moeten eerst spelers verkopen voordat ze zelf kunnen investeren en zitten financieel krap. Op 26 augustus hadden de Franse eersteklassers samen al voor 956 miljoen euro verkocht, tegenover 538 miljoen euro aan aankopen. Daar zitten bovendien de enorme bedragen van Paris Saint-Germain bij.

Daardoor wachten verschillende clubs af tot er eerst ruimte ontstaat in hun kern of budget. Hetzelfde geldt voor Valencia. De nummer negen van het voorbije Spaanse seizoen gaf deze zomer nog geen vier miljoen euro uit en moet zelf eerst verkopen én winst maken. Onder die omstandigheden lijkt acht miljoen euro betalen voor Epolo momenteel moeilijk.





In de Premier League ligt dat anders. Engelse clubs beschikken wel over de financiële middelen, maar een tweede doelman halen is zelden een absolute prioriteit. Daardoor kunnen ze zulke dossiers langer laten aanslepen. Bovendien is het maar de vraag of Epolo zelf staat te springen om als doublure naar een grote competitie te trekken.

Transfer kan nog tot de laatste uren aanslepen

Interesse leidt dus niet automatisch tot een concreet bod en een gegeerde speler vertrekt niet noodzakelijk. Bij doelmannen werkt de markt vaak als een dominospel: zodra één transfer in beweging komt, kunnen plots verschillende dossiers volgen.

Dat bleek vorige zomer nog. Toulouse meldde zich toen in de allerlaatste uren van de mercato bij Standard, omdat Guillaume Restes mogelijk zou vertrekken. Het bod op Epolo voldeed echter niet en de transfer kwam er niet. Uiteindelijk bleef ook Restes gewoon bij Toulouse.

Het toont aan dat zo’n dossier tot helemaal op het einde kan blijven leven. Met nog ongeveer een week tot de Belgische transfermarkt sluit, kan er dus nog veel gebeuren. Eén zaak lijkt wel duidelijk: alleen een stevig bod kan Wilmots en Standard overtuigen.

Blijft dat bod uit, dan ziet Standard er geen probleem in om Epolo nog enkele maanden te houden. Vertrekt hij toch, dan lijken Lucas Pirard en Belmin Dizdarevic voorlopig de eerste kandidaten om zijn plaats over te nemen, minstens tot aan de winterstop.