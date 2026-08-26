Patrick Goots wil nog wat kwijt over nakende transfer van Rits naar Beerschot

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Patrick Goots wil nog wat kwijt over nakende transfer van Rits naar Beerschot
Foto: © photonews
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Mats Rits staat dicht bij een terugkeer naar Beerschot, de club waar zijn profcarrière ooit begon. De 33-jarige middenvelder is transfervrij na zijn vertrek bij Anderlecht en lijkt op het Kiel een nieuwe uitdaging te vinden. Volgens Patrick Goots kan die overstap voor beide partijen bijzonder interessant worden.

Bij Gazet van Antwerpen noemt Goots de mogelijke transfer zelfs een win-winsituatie. Rits krijgt de kans om zijn carrière verder te zetten op vertrouwde grond, terwijl Beerschot opnieuw een flinke dosis ervaring aan de kern toevoegt.

Goots vindt het opvallend dat er deze zomer niet meer interesse was voor Rits. “Hij is ook nog máár 33, hè. Ik begreep eigenlijk niet waarom er niet meer interesse was in zijn profiel, want hij heeft toch nog enkele mooie jaren in zijn carrière in het vooruitzicht.”

Dat Rits vorig seizoen weinig aan spelen toekwam bij Anderlecht, hoeft volgens Goots geen groot probleem te zijn. De middenvelder heeft ondertussen meer dan 300 wedstrijden in het profvoetbal achter zijn naam en weet volgens hem perfect wat zijn lichaam nodig heeft.

“Mats kent zijn lichaam heel goed, en je moet hem geen blaasjes wijsmaken. Hij is een karakterspeler, mentaliteit draagt hij hoog in het vaandel.”

Rits zal wel wat tijd nodig hebben om opnieuw volledig wedstrijdklaar te worden. Goots verwacht dat enkele weken intensief meetrainen nodig zullen zijn om zijn beste niveau te bereiken.

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Ruggengraat voor promotiestrijd

Eenmaal op niveau kan Rits volgens Goots een belangrijke rol spelen in de kleedkamer én op het veld. Samen met ervaren spelers als Lukas Van Eenoo en Jelle Vossen zou hij de ruggengraat van de ploeg kunnen vormen.

Ook de timing van de transfer vindt Goots veelzeggend. Als Beerschot de komst van Rits volledig afrondt, kan dat volgens hem een duidelijk signaal zijn over de ambities van de club.

“Misschien is dit echt het signaal om vol voor de promotie te gaan”, klinkt het. Rits zelf zal zich na een moeilijk jaar bij Anderlecht ongetwijfeld opnieuw willen bewijzen. Net die honger kan Beerschot volgens Goots goed gebruiken.

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